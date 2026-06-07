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Hitna već pet puta intervenirala zbog ugriza otrovnica: Imamo li dovoljno zmijskog protuotrova?

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Hitna već pet puta intervenirala zbog ugriza otrovnica: Imamo li dovoljno zmijskog protuotrova?
Sveta Nedelja: Imunološki zavod | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iz Ministarstva zdravstva ističu kako do sada nisu zabilježeni slučajevi u kojima je neka zdravstvena ustanova ostala bez zmijskog antitoksina, kao ni smrtni slučajevi koji bi bili posljedica njegove nedostupnosti

Dolaskom toplijeg vremena sve više ljudi slobodno vrijeme provodi u prirodi, a tako raste i mogućnost susreta sa zmijama. Ove je godine zbog ugriza poskoka u Hrvatskoj bilo pet intervencija, kako su nam odgovorili iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

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Komentari 19
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