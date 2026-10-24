Hitno noćno glasanje: U Češkoj progurali reformu javnih medija

U rijetkom noćnom glasanju, češka vladajuća koalicija progurala je izmjene financiranja javnih medija u prvom parlamentarnom čitanju, unatoč kritikama da bi one mogle oslabiti neovisnost javnih servisa. Populistička vlada milijardera i premijera Andreja Babiša, koju podupire krajnje desna stranka SPD, često je kritizirala izvještavanje javnih i privatnih medija o njezinoj politici te je optuživala pojedine medije za pristranost.

Oporbene stranke usporedile su predložene promjene s reformama u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, koji je upravljao velikim širenjem prorežimskih medija.

Vlada navodi da ukida mjesečnu pretplatu za kućanstva od 205 kruna (9 eura) kako bi smanjila troškove potrošačima. Umjesto toga, financiranje bi se osiguravalo izravno iz državnog proračuna.

Prijedlog je u petak stavljen na dnevni red izvan planiranog rasporeda rada. Predsjednik parlamenta Tomio Okamura iz SPD-a ograničio je raspravu i zakazao glasanje za subotu u 4:36 ujutro.

Vladajuća koalicija potom je izglasala slanje prijedloga zakona odborima na daljnju raspravu.

Stotine prosvjednika okupile su se ispred parlamenta, a neki su ondje ostali cijelu noć. Lokalni mediji izvijestili su da je nekoliko osoba neuspješno pokušalo ući u zgradu.

Kritičari upozoravaju da bi te promjene oslabile javnu radioteleviziju i učinile ju ranjivom na političke pritiske.

Češka televizija je najgledanija televizijska kuća u zemlji među svim glavnim dobnim skupinama, dok su javni mediji među izvorima vijesti kojima se najviše vjeruje u zemlji - prema istraživanju Reutersova instituta iz 2025. godine.

Prijedlog predviđa smanjenje financiranja Češke televizije i Češkog radija za oko 15 posto, moguće već od iduće godine, te zadržavanje nominalnog iznosa financiranja nepromijenjenim tijekom nekoliko godina.

"Nema rata za neovisne medije", poručio je Babiš na Facebooku kasno u petak. "Nema borbe za demokraciju niti se priprema nacionalizacija medija."

Prijedlog i njegovo hitno razmatranje izazvali su oštre kritike javne radiotelevizijske kuće, međunarodnih novinarskih udruženja te institucija koje uključuju sveučilišta i Katoličku Crkvu.

"Prijedlog zakona protivan je Europskom aktu o slobodi medija (EMFA), koji zahtijeva odgovarajuće, stabilno i predvidljivo financiranje javnih medijskih servisa", navela je Europska federacija novinara u priopćenju.

Novinari i ostali zaposlenici javnih servisa najavili su štrajk za 3. studenoga, dok je građanska udruga pozvala na prosvjed u nedjelju.

(Hina) xlab yps