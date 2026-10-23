Javni mediji na udaru češke vlade: Ukidaju pristojbu i režu financiranje, novinari u strahu

Vladajuća koalicija u Češkoj je u petak ubrzala postupak donošenja zakona kojim bi se javni mediji financirali izravno iz državnog proračuna, a srezala bi im se dostupna sredstva, što je plan za koji kritičari tvrde da ugrožava neovisnost medija. Populistička vlada predvođena milijarderom Andrejem Babišom, koju podržava proruska krajnje desna stranka, u više navrata je napadala javne i privatne medije koji kritiziraju njene politike.

Prijedlog, koji je neočekivano podnesen u parlamentu radi prvog čitanja u petak, smanjio bi sredstva za javnu radioteleviziju za oko 15 posto, moguće tijekom naredne godine.

Također, prijedlog bi ukinuo sustav pristojbi prema kojemu kućanstva plaćaju 205 kruna (oko 8,43 eura) mjesečno te bi se servis financirao izravno iz državnog proračuna.

Kritičari tvrde da će promjene oslabiti javne medije te ih učiniti ranjivijima kada je riječ o političkom utjecaju. Javna televizija je najgledanija u zemlji.

Skupina novinara i drugih djelatnika javnih medija je rekla da će 3. studenog štrajkati kako bi prosvjedovali protiv prijedloga.

"Stručnjaci iz Češke i inozemstva, veliki dijelovi društva i samih medija su jasno rekli da plan vlade ugrožava neovisnost i stabilnost medija", kazala je skupina Verejnopravne.

Zdenek Hrib, čelnik oporbene Piratske stranke, usporedio je ponašanje vlade s Mađarskom pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, čija je vlast obilježena kontroverzama vezanim za medijske slobode i vladavinu prava.

"Vidimo ovdje da Andrej Babiš i njegova svita idu prema postavljanju autoritarnog režima", rekao je Hrib na raspravi u parlamentu.

Vlada tvrdi da prati europski trend

ANO, vodeća stranka u koaliciji, obećala je prije prošlogodišnjih izbora ukinuti pristojbe kako kućanstva više ne bi morala izravno plaćati za javnu radioteleviziju.

"Vladu je na ovu promjenu potakao europski trend u sklopu kojeg sve više europskih zemalja napušta načelo financiranja pretplatom", ističe se u prijedlogu podnesenom u parlamentu.

Vlada tvrdi da su potrebne mjere štednje u javnim medijima te da promjene neće utjecati na uredničku politiku ili nezavisnost.

Novinari i medijske organizacije vide promjene kao pokušaj da se poveća politička kontrola nad izvještavanjem.

Tvrde da se o prijedlozima nije dovoljno raspravljalo u javnosti, da im manjka zaštitnih mehanizama koji bi štitili od političkog uplitanja te da će financiranja u većoj mjeri ovisiti o političarima.

Reporteri bez granica, Međunarodni institut za tisak (IPI) i Europska radiodifuzijska unija su neke od organizacija koje su kritizirale plan češke vlade.