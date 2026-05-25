Hitno preusmjerili Easyjetov avion zbog baterije u prtljazi

Let tvrtke EasyJet koji je letio za Veliku Britaniju preusmjeren je za Rim nakon što je u prtljazi jednog putnika pronađen prijenosni punjač. Avion iz Hurgade u Egiptu za London Luton sletio je u rimski Fiumicino u utorak navečer, a premješten je za srijedu. Zrakoplovna kompanija izjavila je da je kapetan odlučio preusmjeriti let 'u skladu sa sigurnosnim propisima' nakon što je putnik tijekom leta obavijestio posadu da se prijenosni punjač nalazi u prtljažniku zrakoplova, piše BBC.

Mnoge zrakoplovne kompanije pooštrile su pravila o prijenosnim punjačima, često zahtijevajući da se pohranjuju u ručnoj prtljazi zbog rizika od zapaljenja litij-ionskih baterija. Podaci s FlightRadar24 pokazuju da je avion bio na 11.500 metara kada je, gotovo tri sata nakon početka leta, iznad Jadranskog mora, naglo skrenuo ulijevo i sletio 20 minuta kasnije. Razumije se da nije bilo problema s power bankom, ali propisi navode da prijenosni punjači ne smiju biti punjeni u prtljažniku tijekom leta.

- Zrakoplov je sigurno sletio, putnici su rutinski izašli, a mi smo osigurali hotelski smještaj i obroke gdje je to bilo moguće. Budući da su neki putnici ostali u zračnoj luci, osigurani su im osvježavajući napitci. Želimo se ispričati svim putnicima zbog eventualnih neugodnosti uzrokovanih preusmjeravanjem i naknadnim kašnjenjem - rekao je glasnogovornik zrakoplovne tvrtke.

Pravila EasyJeta navode da se prijenosni punjači prihvaćaju u zrakoplovu samo u ručnoj prtljazi, ali im je 'zabranjena upotreba i 'ne smiju se koristiti za punjenje drugih uređaja'. Dopuštene su maksimalno dva prijenosna punjača po korisniku, ne smiju prelaziti 160 Watt-sati (Wh) za litijeve baterije i moraju biti pojedinačno zaštićene, na primjer u originalnom pakiranju ili plastičnoj vrećici. Druge aviokompanije uvele su slična pravila.

Ryanair kaže prijenosni punjači nisu dopušteni u predanoj prtljazi, ne smiju se nalaziti u pretincima iznad glave i ne smiju se koristiti za punjenje ili napajanje drugih prijenosnih elektroničkih uređaja tijekom taksiranja, polijetanja ili slijetanja. British Airways kaže da prijenosni punjači ne smiju prelaziti 100 Wh, moraju se pohraniti u džep sjedala ili torbi ispod sjedala ispred, a utičnice u avionima ne smiju se koristiti za punjenje samih prijenosnih punjača. Stroga pravila odražavaju opasnosti od požara litij-ionskih baterija koje koristi većina prijenosnih punjača. Nose rizik od pregrijavanja ili zapaljenja, što je lakše riješiti u kabini nego u prtljažniku.