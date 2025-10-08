Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

Hitno se povlači voće iz Italije u Hrvatsku i Sloveniju: Izaziva neplodnost i opasno je za djecu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hitno se povlači voće iz Italije u Hrvatsku i Sloveniju: Izaziva neplodnost i opasno je za djecu
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Acetamiprid je jedan od glavnih uzroka masovnog uginuća pčela diljem svijeta, a nedavne studije pokazale su i da je vrlo opasan za ljude, posebno malu djecu

Riječ je o bijelom stolnom grožđu koje se prodavalo u Sloveniji i Hrvatskoj. U njemu je pronađena visoka razina pesticida acetamiprida, neonikotinoidnog insekticida koji ubija nametnike ciljanjem na njihov živčani sustav. 

Slovenski 24ur piše da su u Sloveniji povukli grožđe serijske oznake 90/1/9/25 s rokom isporuke od 2. do 7. rujna. 

- Svi primatelji već su obaviješteni o situaciji s postupkom povlačenja i opoziva. Distributer također moli kupce da ne konzumiraju grožđe. Ako je moguće, prehrambeni proizvod treba vratiti prodavatelju ili baciti u biološki otpad - navode.

BORBA ZA CIJENE Najpoznatiji omekšivači povlače se s polica slovenskog Spara: Isti scenarij moguć i u Hrvatskoj
Najpoznatiji omekšivači povlače se s polica slovenskog Spara: Isti scenarij moguć i u Hrvatskoj

Talijansko grožđe završilo je i u Hrvatskoj, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane. No, nije poznato gdje i kad, piše Danica.hr.

Acetamiprid je jedan od glavnih uzroka masovnog uginuća pčela diljem svijeta, a nedavne studije pokazale su i da je vrlo opasan za ljude, posebno malu djecu.

Znanstvenici su zaključili kako neonikotinoidi poput acetamiprida mogu pogodovati raku dojke i uzrokovati neplodnost. Osim toga, mogu ugroziti mozak nerođene djece i beba jer na njih imaju učinak sličan nikotinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
VIDEO Pa kako je ovo moguće? Ovo je snimka iz autobusa koji je zalutao na Tulove grede
VOŽNJA STRAHA

VIDEO Pa kako je ovo moguće? Ovo je snimka iz autobusa koji je zalutao na Tulove grede

Kad je vozač zalutao, čitateljica ga je pitala zna li gdje se nalazi, a on joj je, kaže, rekao da nema pojma. Nastavili smo se još penjati gore, sve strmo, iza nas provalija, rekla je te poručila da ga je navigirala prema dolje, kad se okrenuo, jer je ona znala put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025