Hitno se povlači voće iz Italije u Hrvatsku i Sloveniju: Izaziva neplodnost i opasno je za djecu

Riječ je o bijelom stolnom grožđu koje se prodavalo u Sloveniji i Hrvatskoj. U njemu je pronađena visoka razina pesticida acetamiprida, neonikotinoidnog insekticida koji ubija nametnike ciljanjem na njihov živčani sustav.

Slovenski 24ur piše da su u Sloveniji povukli grožđe serijske oznake 90/1/9/25 s rokom isporuke od 2. do 7. rujna.

- Svi primatelji već su obaviješteni o situaciji s postupkom povlačenja i opoziva. Distributer također moli kupce da ne konzumiraju grožđe. Ako je moguće, prehrambeni proizvod treba vratiti prodavatelju ili baciti u biološki otpad - navode.

Talijansko grožđe završilo je i u Hrvatskoj, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane. No, nije poznato gdje i kad, piše Danica.hr.

Acetamiprid je jedan od glavnih uzroka masovnog uginuća pčela diljem svijeta, a nedavne studije pokazale su i da je vrlo opasan za ljude, posebno malu djecu.

Znanstvenici su zaključili kako neonikotinoidi poput acetamiprida mogu pogodovati raku dojke i uzrokovati neplodnost. Osim toga, mogu ugroziti mozak nerođene djece i beba jer na njih imaju učinak sličan nikotinu.