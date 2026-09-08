Hitno vratite PiG u trogodišnje strukovne škole, srednjoškolci uopće više ne uče o politici

Tražimo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da pronađe model građanskog obrazovanja koji će biti obvezan svim učenicima i učenicama u Hrvatskoj, bez obzira gdje žive i koju školu pohađaju. Također, tražimo da obrazovne institucije model građanskog obrazovanja prilagode dobi učenika i učenica, pružajući im znanje koje je nužno za život u demokratskom društvu, poručili su je jučer iz inicijative GOOD.

Ta se inicijativa, uz druge udruge, već godinama bori za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, koji se trenutno provodi kao međupredmetna tema, fakultativni predmet "Škola i zajednica" u dijelu gradova i županija, te kao predmet "Svijet i ja" u školama u Cjelodnevnoj školi.

No reformom strukovnog obrazovanja te uvođenjem modularne nastave, za učenike trogodišnjih programa potpuno je ukinut predmet Politika i gospodarstvo.

- To je bio jedan od rijetkih predmeta u kojima su mogli učiti kako funkcionira država, njezine institucije, koja prava imaju kao građani i kako mogu reagirati na nepravde u društvu. Upravo zbog te reforme strukovnog obrazovanja ove školske godine cijela generacija učenika trogodišnjih strukovnih škola neće učiti tko donosi političke odluke, koje su ključne institucije države te koja su njihova prava i obveze kao građana u demokratskom društvu. Reforma strukovnih škola negativno se odrazila i na nastavnike i nastavnice, koji su izgubili satnicu, ali i prostor u kojem bi mogli prenositi svoje znanje - upozoravaju iz inicijative GOOD.

Kako ističu, takve promjene u pristupu obrazovanju događaju se u trenutku u kojem život za mlade u liberalnim demokracijama postaje sve izazovniji.

- Oni odrastaju u svijetu konflikata, ratova, ubrzanog napretka tehnologije koja utječe na sve aspekte našeg života, a mladi se o tome najčešće informiraju sporadično i preko društvenih mreža, nerijetko iz nepouzdanih i neprovjerenih izvora, koji šire laži i manipulacije. U takvim okolnostima mladi formiraju svoje stavove i mišljenja o svijetu, bez treninga kritičkog razmišljanja, koje bi trebali vježbati unutar obrazovnog sustava koji želi odgajati ljude koji će se brinuti za svoju zemlju - zaključuju.

Još jedan program koji uporno izaziva političke i demagoške podjele, te nailazi na nerazumijevanje roditelja je zdravstveni odgoj. On se trenutno kao fakultativni program provodi u školama u Gradu Rijeci, a od ove školske godine moći će ga birati i učenici u dvije pulske škole, po uzoru na riječke. To je program koji se provodi za učenike od 5. do 8. razreda i nije obavezan. Kurikulum se temelji na nekoliko tematskih cjelina - zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, mentalno zdravlje, prevencija ovisnosti i spolno obrazovanje. U Rijeci je program nakon godinu dana pilot-projekta uveden u sve škole i interes je sve veći.