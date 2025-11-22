Hitrec izgubila izbore UHŠR-a, novi predsjednik Kovačić: 'Predložili su me u zadnji tren'

Nakon dugih 16 godina, odnosno četiri uzastopna mandata Suzana Hitrec više nije na čelu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Na izbornoj skupštini udruge ponovno se kandidirala, no s 30 glasova razlike pobijedio ju je njezin protukandidat Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku. Naime, Hitrec je bila jedini kandidat, a onda, preokret! Ogranak Osječko-baranjske županije predložio je Kovačića za kandidata na samom glasanju! Hitrec je pak imala potporu aktualnog Predsjedništva Udruge koji su je i predložili za kandidatkinju.

Kako neslužbeno doznajemo, dio ravnatelja bio je u šoku zbog činjenice da je Hitrec izgubila izborni ciklus, dok su drugi iščekivali njenu smjenu nakon toliko godina.

Kovačić: 'Nisam očekivao kandidaturu'

Od 200-tinjak okupljenih, 30-ak glasova prevagnulo je u koristi ravnatelja Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku, Antuna Kovačića. Član udruge je 11 godina, toliko dugo je i na poziciji ravnatelja, a kako kaže redovno dolazi na skupove i sudjeluje u radu.

- Gospođa Hitrec, dosadašnja predsjednica, je bila kandidat predsjedništva. No u međuvremenu su me ravnatelji iz Osječko-baranjske županije, u ponedjeljak prije izbora, obavijestili da će me kandidirati. Nisam to očekivao niti razmišljao o tome. Kada sam sagledao obrazloženja kolega, osjetio sam odgovornost prema povjerenju koje su mi dali te sam odlučio prihvatiti kandidaturu - objašnjava nam Kovačić koji kako kaže, nije imao očekivanja da će nužno pobijediti, niti je išao s idejom da ‘mora’.

- Ali prvi rezultati su pokazali da sam izabran za predsjednika. To mi je velika čast, ali i odgovornost - govori.

Objašnjava kako kaže da svatko tko je član Udruge može biti samostalno kandidiran ili predložen za kandidata. Ako netko istakne kandidaturu, a predloženi kandidat to prihvati, onda je kandidat na izborima. Dakle, samo kandidiranje ne mora nužno biti unaprijed pripremljeno, kao što se ponekad radi.

- ⁠Kada sam se pripremao za kandidaturu, nisam imao pripremljen pisani program jer nisam znao da ću biti kandidat. Promišljajući koje su ključni izazovi ravnatelja i škola prilikom kandidature sam izložio ideje u kojima vidim kako Udruga može pružati podršku novim ravnateljima i unaprijediti rad škola - govori nam.

Konkretnim rezultatima do jačeg školstva

Njegova škola je kako kaže, 2018. bila prva u Osječko-baranjskoj županiji Centar izvrsnosti u području elektrotehnike i računalstva. Predložili su projekte koji su dobili podršku županije.

- Provodimo razne projekte još od 2012. godine, a od 2017. imamo Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prošle godine dobili smo i Erasmus akreditaciju za opće obrazovanje. Posebno smo ponosni što smo regionalni centar kompetentnosti u sektori elektrotehnike i informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Ministarstvo nas je 2018. imenovalo regionalnim centrom, a u sljedeće tri i pol godine uspješno smo realizirali projekte u vrijednosti gotovo 10 milijuna eura: dogradili školu, opremili nove učionice, educirali nastavnike. U vođenju škole uvijek nastojim uključiti što više nastavnika, posebno one koji provode projekte, kako bi se zajednički ostvario napredak i stvorio interes za inovacije i kvalitetno obrazovanje. To je, vjerujem, ključ našeg uspjeha - pojašnjava.

Detaljan program će pripremiti, te će ga predstaviti Udruzi na skorom sastanku predsjedništva.

- Cilj mi je da udruga napreduje i razvija se zajedničkim snagama svih članova, predsjednika ogranka i ravnatelja. Važno je jačati poziciju ravnatelja i rad udruge, kako bismo zajedno ostvarivali napredak u školskom sustavu - zaključuje novi predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Hitrec: 'Ne znam zašto su se predomislili, treba njih pitati'

Kontaktirali smo i Hitrec koja je komentirala sam rezultat, proces izbora i atmosferu u udruzi. Na pitanje kako gleda na činjenicu da je, nakon toliko godina, izabran netko drugi, kaže kako smatra da se radi o "sasvim normalnim izborima".

- Kod nas se, prema statutu, svatko može kandidirati na izbornoj skupštini. Iako prethodna tri puta nije bilo protukandidata, sada je bio i dobio je većinu glasova prisutnih. Mislim da je to u redu - govori nam. No zašto je došlo do promjene na samom glasanju, ne zna.

- To stvarno ne znam. To bi trebalo njih pitati. Predsjedništvo je jednoglasno predložilo mene, a on je bio član predsjedništva. Očito se nekako promijenilo mišljenje u tih par dana i na kraju su ga kandidirali - govori nam Hitrec.

Upitali smo je smije li se to tumačiti kao želja dijela članova za promjenom? Na to odgovara kako nije lako zastupati ravnatelje i njihove interese, posebno u tako raznolikom sustavu.

- Možda postoji pretpostavka da žele drugačije vodstvo. On nije iz Zagreba, muško je, možda je i to utjecalo. Ne mogu procijeniti. Nije lako zastupati ravnatelje i njihove interese, posebno zato što smo vrlo različiti u Hrvatskoj. Imamo različite tipove srednjih škola, ravnatelje s 30 godina iskustva i one koji su tek počeli. Imamo različite poglede na ravnateljski posao, razvoj škole i ključna pitanja. Jedan dio sigurno nije zadovoljan ni statusom ni platformom ravnatelja - objašnjava. No unatoč smjeni, ističe da nastavlja raditi svoj posao kao ravnateljica Upravne škole Zagreb.

Zanimljivo, novi predsjednik nije iznio nikakav program, no Hitrec napominje da statut to ni ne zahtijeva.

- S obzirom na to da sam ja uvijek imala izvješće o radu u mandatu, bilo je jasno što se radilo i koji su ciljevi za budućnost. Naš statut je takav kakav je, ali možda bi se u budućnosti moglo razmišljati o boljoj pripremi kandidatura, ako to članovi budu željeli. Trenutačno kandidat ne mora reći ništa o svojoj viziji vođenja udruge, osim predstaviti samog sebe - zaključuje.