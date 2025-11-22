Obavijesti

'DUGO IŠČEKIVANA PROMJENA'

Hitrec izgubila izbore UHŠR-a, novi predsjednik Kovačić: 'Predložili su me u zadnji tren'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Suzana Hitrec, ravnateljica Upravne škole | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hitrec je čak četiri mandata bila predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, sve do nedavno kad je na samom glasanju predložen novi kandidat, Kovačić, ravnatelj iz Osijeka

Nakon dugih 16 godina, odnosno četiri uzastopna mandata Suzana Hitrec više nije na čelu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Na izbornoj skupštini udruge ponovno se kandidirala, no s 30 glasova razlike pobijedio ju je njezin protukandidat Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku. Naime, Hitrec je bila jedini kandidat, a onda, preokret! Ogranak Osječko-baranjske županije predložio je Kovačića za kandidata na samom glasanju! Hitrec je pak imala potporu aktualnog Predsjedništva Udruge koji su je i predložili za kandidatkinju.

Kako neslužbeno doznajemo, dio ravnatelja bio je u šoku zbog činjenice da je Hitrec izgubila izborni ciklus, dok su drugi iščekivali njenu smjenu nakon toliko godina. 

Kovačić: 'Nisam očekivao kandidaturu'

Od 200-tinjak okupljenih, 30-ak glasova prevagnulo je u koristi ravnatelja Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku, Antuna Kovačića. Član udruge je 11 godina, toliko dugo je i na poziciji ravnatelja, a kako kaže redovno dolazi na skupove i sudjeluje u radu. 

- Gospođa Hitrec, dosadašnja predsjednica, je bila kandidat predsjedništva. No u međuvremenu su me ravnatelji iz Osječko-baranjske županije, u ponedjeljak prije izbora, obavijestili da će me kandidirati. Nisam to očekivao niti razmišljao o tome. Kada sam sagledao obrazloženja kolega, osjetio sam odgovornost prema povjerenju koje su mi dali te sam odlučio prihvatiti kandidaturu - objašnjava nam Kovačić koji kako kaže, nije imao očekivanja da će nužno pobijediti, niti je išao s idejom da ‘mora’.

- Ali prvi rezultati su pokazali da sam izabran za predsjednika. To mi je velika čast, ali i odgovornost - govori.

Objašnjava kako kaže da svatko tko je član Udruge može biti samostalno kandidiran ili predložen za kandidata. Ako netko istakne kandidaturu, a predloženi kandidat to prihvati, onda je kandidat na izborima. Dakle, samo kandidiranje ne mora nužno biti unaprijed pripremljeno, kao što se ponekad radi.

-  ⁠Kada sam se pripremao za kandidaturu, nisam imao pripremljen pisani program jer nisam znao da ću biti kandidat. Promišljajući koje su ključni izazovi ravnatelja i škola  prilikom kandidature sam izložio ideje u kojima vidim kako Udruga može pružati podršku novim ravnateljima i unaprijediti rad škola - govori nam.

Konkretnim rezultatima do jačeg školstva

Njegova škola je kako kaže, 2018. bila prva u Osječko-baranjskoj županiji Centar izvrsnosti u području elektrotehnike i računalstva. Predložili su projekte koji su dobili podršku županije.

- Provodimo razne projekte još od 2012. godine, a od 2017. imamo Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prošle godine dobili smo i Erasmus akreditaciju za opće obrazovanje. Posebno smo ponosni što smo regionalni centar kompetentnosti u sektori elektrotehnike i informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Ministarstvo nas je 2018. imenovalo regionalnim centrom, a u sljedeće tri i pol godine uspješno smo realizirali projekte u vrijednosti gotovo 10 milijuna eura: dogradili školu, opremili nove učionice, educirali nastavnike. U vođenju škole uvijek nastojim uključiti što više nastavnika, posebno one koji provode projekte, kako bi se zajednički ostvario napredak i stvorio interes za inovacije i kvalitetno obrazovanje. To je, vjerujem, ključ našeg uspjeha - pojašnjava.

Detaljan program će pripremiti, te će ga predstaviti Udruzi na skorom sastanku predsjedništva.
- Cilj mi je da udruga napreduje i razvija se zajedničkim snagama svih članova, predsjednika ogranka i ravnatelja. Važno je jačati poziciju ravnatelja i rad udruge, kako bismo zajedno ostvarivali napredak u školskom sustavu - zaključuje novi predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Hitrec: 'Ne znam zašto su se predomislili, treba njih pitati'

Kontaktirali smo i Hitrec koja je komentirala sam rezultat, proces izbora i atmosferu u udruzi. Na pitanje kako gleda na činjenicu da je, nakon toliko godina, izabran netko drugi, kaže kako smatra da se radi o "sasvim normalnim izborima".

- Kod nas se, prema statutu, svatko može kandidirati na izbornoj skupštini. Iako prethodna tri puta nije bilo protukandidata, sada je bio i dobio je većinu glasova prisutnih. Mislim da je to u redu - govori nam. No zašto je došlo do promjene na samom glasanju, ne zna.

- To stvarno ne znam. To bi trebalo njih pitati. Predsjedništvo je jednoglasno predložilo mene, a on je bio član predsjedništva. Očito se nekako promijenilo mišljenje u tih par dana i na kraju su ga kandidirali - govori nam Hitrec.

Upitali smo je smije li se to tumačiti kao želja dijela članova za promjenom? Na to odgovara kako nije lako zastupati ravnatelje i njihove interese, posebno u tako raznolikom sustavu.

-  Možda postoji pretpostavka da žele drugačije vodstvo. On nije iz Zagreba, muško je, možda je i to utjecalo. Ne mogu procijeniti. Nije lako zastupati ravnatelje i njihove interese, posebno zato što smo vrlo različiti u Hrvatskoj. Imamo različite tipove srednjih škola, ravnatelje s 30 godina iskustva i one koji su tek počeli. Imamo različite poglede na ravnateljski posao, razvoj škole i ključna pitanja. Jedan dio sigurno nije zadovoljan ni statusom ni platformom ravnatelja - objašnjava. No unatoč smjeni, ističe da nastavlja raditi svoj posao kao ravnateljica Upravne škole Zagreb.

Zanimljivo, novi predsjednik nije iznio nikakav program, no Hitrec napominje da statut to ni ne zahtijeva.

- S obzirom na to da sam ja uvijek imala izvješće o radu u mandatu, bilo je jasno što se radilo i koji su ciljevi za budućnost. Naš statut je takav kakav je, ali možda bi se u budućnosti moglo razmišljati o boljoj pripremi kandidatura, ako to članovi budu željeli. Trenutačno kandidat ne mora reći ništa o svojoj viziji vođenja udruge, osim predstaviti samog sebe - zaključuje.

