SRAMOTA

HND o presudi novinarki Meliti Vrsaljko: 'Ovo sada predstavlja ozbiljnu prijetnju novinarima'

Piše HINA.,
HND o presudi novinarki Meliti Vrsaljko: 'Ovo sada predstavlja ozbiljnu prijetnju novinarima'
Foto: Hrvatsko novinarsko društvo/ Facebook

Prema priopćenju HND-a, Vrsaljko je proglašena krivom jer se branila od muškarca koji ju je napao u Nadinu kod Zadra dok je u srpnju 2024. izvještavala o divljem deponiju

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) ocijenilo je u petak da presuda zadarskog Općinskog suda kojom je novinarka Faktografa i Klimatskog portala Melita Vrsaljko proglašena krivom za narušavanje javnog reda i mira predstavlja ozbiljnu prijetnju novinarima, posebice u lokalnim sredinama.

Faktograf je obavio u petak da je sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić presudila ranije danas da se Melita Vrsaljko nije imala pravo braniti kada ju je na radnom zadatku na ulici napao pijani muškarac te da je drugim riječima, presudila da su oboje jednako krivi za kršenje javnog reda i mira.

Prema priopćenju HND-a, Vrsaljko je proglašena krivom jer se branila od muškarca koji ju je napao u Nadinu kod Zadra dok je u srpnju 2024. izvještavala o divljem deponiju.

Dan nakon napada, na njezinu kućnom pragu napala ju je i kći prvog napadača, a Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, više od godinu dana kasnije, još uvijek nije odlučilo o kaznenoj prijavi koju je novinarka podnijela protiv počiniteljice, kažu u HND-u.

SLUČAJ NADIN Novinarku fizički napali pijani muškarac i kći kod Zadra, sud: 'Ona i napadač su jednako krivi'
Novinarku fizički napali pijani muškarac i kći kod Zadra, sud: 'Ona i napadač su jednako krivi'

"Ova presuda šalje zabrinjavajuću poruku novinarima, ali i svim ženama žrtvama nasilja - da se, kada su napadnute, ne bi smjele braniti", upozorila je i odvjetnica Melite Vrsaljko, Vanja Jurić.

Dodala je kako je napadač u prekršajnom postupku priznao da je novinarku htio spriječiti u snimanju, da ju je psovao, zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel, a napad je zabilježen i videosnimkom.

Odvjetnica je istaknula da za odluku suda nema pravnog objašnjenja jer presuda "nije logična, ni zakonita, niti pravična" te je najavila žalbu na odluku.

Faktograf u svom priopćenju navodi kako je cilj oba napada bio spriječiti novinarku u obavljanju njezina posla i zastrašiti je, te joj je izrazio punu podršku.

HND je zaključio da takva sudska odluka dodatno pogoršava ionako nesigurne uvjete rada novinara u Hrvatskoj te pozvao nadležne institucije da zaštite novinare od fizičkih napada i sudskih pritisaka.

