HND o prijetnjama Jergoviću: Umjesto cinizma vlasti, tražimo provođenje zakona

Hrvatsko novinarsko društvo oglasilo u nedjelju o zastrašujućim prijetnjama Miljenku Jergoviću priopćenjem u kojem navode da su prijetnje jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički.

- Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava - navode u priopćenju koje prenosimo u nastavku.

Hrvatsko novinarsko društvo osuđuje zastrašujuće prijetnje upućene Miljenku Jergoviću, višestruko nagrađivanom književniku i novinaru te članu HND-a. Prva prijetnja ispisana je u četvrtak na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj kolega Jergović živi, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi jezivi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković, koja mu je pružila podršku. Prijeteće poruke su jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički. Budući da je nedvojbeno kako je prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima, policija, odnosno DORH bi je trebali procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za to predviđa kaznu zatvora do tri godine.

HND od Vlade, a posebice od Ministarstva kulture i medija, traži da zaustave napade na novinare i novinarke, koji su u posljednje vrijeme na udaru nekih skupina zajedno s kulturnim radnicima. Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava.

Isto tako, HND najavu braniteljskih udruga o podizanju kaznene prijave protiv novinarke Melite Vrsaljko nakon njihova nedavnog nasrtaja na nju u Benkovcu smatra novim činom zastrašivanja novinarke, na koji ne pristajemo.

Podsjećamo sve one koji bi drugima određivali što će i kako govoriti da je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena Ustavom i tog se prava nikada nećemo odreći.

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva,

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Chiara Bilić, potpredsjednica HND-a

Drago Hedl, potpredsjednik HND-a