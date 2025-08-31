Obavijesti

News

OSUDA PRIJETNJI

HND o prijetnjama Jergoviću: Umjesto cinizma vlasti, tražimo provođenje zakona

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
HND o prijetnjama Jergoviću: Umjesto cinizma vlasti, tražimo provođenje zakona
Foto: Pixsell/facebook

Prijeteće poruke su jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički, navode iz HND-a

Hrvatsko novinarsko društvo oglasilo u nedjelju o zastrašujućim prijetnjama Miljenku Jergoviću priopćenjem u kojem navode da su prijetnje jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički.

- Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava - navode u priopćenju koje prenosimo u nastavku.

ZASTRAŠUJUĆE PORUKE Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Hrvatsko novinarsko društvo osuđuje zastrašujuće prijetnje upućene Miljenku Jergoviću, višestruko nagrađivanom književniku i novinaru te članu HND-a. Prva prijetnja ispisana je u četvrtak na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj kolega Jergović živi, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi jezivi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković, koja mu je pružila podršku. Prijeteće poruke su jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički. Budući da je nedvojbeno kako je prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima, policija, odnosno DORH bi je trebali procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za to predviđa kaznu zatvora do tri godine.

HND od Vlade, a posebice od Ministarstva kulture i medija, traži da zaustave napade na novinare i novinarke, koji su u posljednje vrijeme na udaru nekih skupina zajedno s kulturnim radnicima. Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava.

Isto tako, HND najavu braniteljskih udruga o podizanju kaznene prijave protiv novinarke Melite Vrsaljko nakon njihova nedavnog nasrtaja na nju u Benkovcu smatra novim činom zastrašivanja novinarke, na koji ne pristajemo.

Podsjećamo sve one koji bi drugima određivali što će i kako govoriti da je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena Ustavom i tog se prava nikada nećemo odreći.

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva,

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Chiara Bilić, potpredsjednica HND-a

Drago Hedl, potpredsjednik HND-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025