Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Novi jezivi grafit osvanuo je u Zagrebu. I ovog puta u njemu se spominje Miljenko Jergović, ali i Dalija Orešković koja je jučer stala na stranu književnika i kolumnista 24sata Expressa nakon što je netko na njegovoj zgradi ostavio zastrašujuću prijetnju.

Poruka ispisana crnim slovima osvanula je u Freudeovoj ulici. Kao i oko jučerašnjeg slučaja, kako je nedvojbeno da je ova prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima DORH bi i ovu prijetnju trebao procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za takve prijetnje predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Ovo je o jučerašnjoj prijetnji napisao sam Jergović:

- Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji.

Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

Na zidu je pisalo: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila".

- I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića - stoji u kraju Jergovićeve poruke.

Dalija: 'Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće'

Sličnog je stava jučer bila i Dalija Orešković.

- Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana, napisala je na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković.

Cinična poruka iz Vlade

Iz Banskih dvora su za Tportal prokomentirali cijelu situaciju.

- Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine - odgovorili su cinično iz Vlade.