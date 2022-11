HND: Objavit ćemo sramnu listu sudaca koji su protiv novinara

Najgori smo u Europskoj uniji po SLAPP tužbama, rečeno je na konferenciji za novinare Hrvatskog novinarskog društva na kojoj su upozorili na najnoviji pravosudni udar na novinarsku profesiju.

Riječ je o presudi Županijskog suda u Zagrebu prema kojoj novinarka i članica HND-a Davorka Blažević sutkinji Vrhovnog suda Senki Klarić Baranović mora platiti odštetu od 40.000 kuna na ime famozne odredbe "povrede časti i ugleda". Tekst je objavljen još 2015. godine u rubrici portala Tris "Portret tjedna" u kojem su iznesene već poznate činjenice, piše Hrvatsko novinarsko društvo.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko kazao je kako će upravo zbog toga HND idućih dana krenuti u kampanju u kojoj će se objavljivati imena i prezimena sudaca i sutkinja koji tuže novinare.

- Sramotno je ovo maltretiranje novinara - jer se to samo tako može nazvati - i traženje velikih odštetnih zahtjeva za povredu časti i ugleda. Riječ je o "obijesnom parničenju" u kojem se traže velika novčana sredstva kao odšteta. Pitam se kako i tko može odrediti "duševnu bol" i koliko to košta. Ovo je skandalozna presuda i kao takva pokazuje da se nastavlja teror tužbama, a tome jednom treba stati na kraj - kazao je Zovko dodavši kako je sutkinja u početku tražila odštetu od 150.000 kuna, a spuštena je na 40.000.

Zovko je istaknuo da je ovo lakrdija i podsjetio kako ima više serijskih tužitelja podsjetivši na predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana, koji je u nekoliko navrata tužio portal Telegram i njegovu glavnu urednicu Jelenu Valentić te novinara Dragu Hedla, ali i suca Županijskog suda u Zadru Ivana Markovića, koji je podnio 26 tužbi protiv novinar i medija od čega je polovica protiv Hanza Medije.

- Novinare se tuži i napada i s obzirom na to, možemo reći: ako ste željeli rat, imat ćete ga. Nećemo odustati od traženja da se odredba o povredi časti i ugleda izbaci iz zakona jer ona služi za pritiske i uvođenje cenzure te proganjanje novinara, da bi ih na koncu financijski uništila - kazao je Zovko dodavši kako je isto tako sramotno da država ništa ne poduzima po tom pitanju te je zatražio da se nešto poduzme.

Naglasio je da bi oni koji tuže trebali staviti određeni novčani polog pa bi ga nakon završetka procesa dobili natrag ili bi bio uplaćen u državni proračun, ovisno o presudi. Time bi se destimuliralo serijske tužitelje jer tuženi novinari u ovakvoj situaciji stalno imaju nad glavom tužbu i pod tim opterećenjem rade. Zovko je naglasio da postoje brojni respektabilni suci i sutkinje u našem sudstvu, ali kako ima i dosta onih koji imaju veliki broj tužbi protivi novinara.

Glavna tajnica HND-a Melisa Skender dodala je kako će HND istražiti i dostaviti podatke o tome koliko su teški novčano odštetni zahtjevi koji od strane sutkinja i sudaca idu prema novinarima i medijima.

- Ispitat ćemo kolika je to njihova bol u kunama i kako je to mjerljivo. Odštetni zahtjev od 40.000 kuna, koliko traži sutkinja Klarić Baranović, osam je puta veći iznos od Davorkine plaće pa je dakako upitno kako će ona to platiti. Stoga ćemo pozvati sve članice i članove HND-a da se solidariziraju i na račun Davorke Blažević doniraju sredstva za odštetu i sudske troškove. Račun će biti objavljen i na društvenim mrežama pa će se u akciju prikupljanja sredstava moći uključiti svi koji to žele. S ovim slučajem bez presedana HND je upoznao i međunarodne novinarske organizacije Međunarodnu (IFJ) i Europsku federaciju novinara (EFJ) i Odbor za zaštitu novinara (CPJ) - kazala je Skender dodavši kako HND još jednom želi upozoriti na neprihvatljivu praksu da su suci i sutkinje česti tužitelji u postupcima protiv novinara i medija, kojima se nerijetko dosuđuju visoki odštetni zahtjevi koji ugrožavaju egzistenciju naših kolegica i kolega - rekla je, javlja HND.

Potpredsjednik HND-a Goran Gazdek istaknuo je posebno problem novinar u lokalnim sredinama, gdje se gotovo svakodnevno novinari susreću sa svojim tužiteljima i na njima je neprestani pritisak.

- Nama je puno teže nego u velikim sredinama, gdje su novinari zaštićeniji u velikim medijskim kućama. To tuženje je ciljano i to je čista korupcija. Žele nas ušutkati i uništiti. Teže nam je naći i suradnike jer smo stigmatizirani i nitko se ne želi upuštati u sukobe s lokalnim moćnicima. No moramo ustrajati, tražiti i pisati istinu i biti hrabri - kazao je Gazdek.

Podsjećamo da HND već godinama bilježi sve više slučajeva SLAPP-tužbi, a u tu svrhu je osnovao i Centar za zaštitu slobode izražavanja, koji okuplja najbolje odvjetnike i odvjetnice specijalizirane za medijsko pravo koji pro bono zastupaju sve članice i članove HND-a suočene sa SLAPP-om.

Broj računa na koji se može uplatiti za pomoć plaćanja sudske presude Davorki Blažević je: HR3523900013199019277.

