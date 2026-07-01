HND osudio Milanovića: Predsjednik nema mandat obračunavati se s novinarima!

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) drži neprihvatljivima ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare, tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26”, krenuo obračunavati s novinarima, ističe se u priopćenju. U HND-u ističu kako je riječ o već uobičajenoj praksi visokih državnih dužnosnika u situacijama kada im novinari postavljaju neugodna pitanja ili pak kritički propituju njihovo djelovanje, a što je - očito na to treba stalno podsjećati – i uloga novinarske profesije.

Novinari i novinarke dužni su, u javnom interesu, nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti. Takva bi barem trebala biti praksa u demokratskim zemljama.

Broj glasova osvojenih na izborima ne može biti pokriće za autoritarnost, niti je pobjeda na izborima punomoć za provođenje samovolje, a još manje za dijeljenje lekcija i napade na novinare koji vlastodršcima nisu po volji, stoji u priopćenju HND-a.

Ističu da se osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći.

HND posebice neprihvatljivim drži da kolegici Ivani Pezo Moskaljov, koja 25 godina sustavno prati sektor obrane, Milanović govori da ne zna raditi svoj posao ili da članove obitelji Tomislava Krasneca uvlači u javnu raspravu.

U izjavi u Slunju, predsjednik se upustio u raspravu s novinarima, a novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca nazvao je lobistom i spočitnuo mu da je "muktario u državnom stanu“ (u Bruxellesu) koji je dobila njegova žena, pa je zato "vraćena natrag“.

Novinarki Nove tv Ivani Pezo Moskaljov, koja ga je propitivala zašto ne dopušta načelniku Glavnog stožera da bude vojnik, uz ostalo, je uzvratio "recite ima li još neko pitanje, ali pitanje, ne agitacija, svaki put dolazite galamiti“, "možete li još nešto gluplje smisliti, je li vam vruće, ne podsjećate me na sebe".