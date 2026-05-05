GRADNJA GROBLJA

HND: Osuđujemo napad na novinarku Nove TV

Piše Filip Sulimanec,
Foto: NOVA TV

Hrvatsko novinarsko društvo izražava punu podršku kolegicama i kolegama s Nove TV koji su jučer bili žrtve grubog napada dok su na području općine Marina obavljali svoj posao.

 - Najoštrije osuđujemo ovaj čin nasilja, i pozdravljamo brzu reakciju policije i uhićenje načelnika općine Ante Mamut te tražimo privođenje i procesuiranje svih umiješanih - poručio je HND.

Sve se dogodilo nakon što je u nedjelju navečer, u rubrici “Poziv”, prikazana reportaža o ilegalnom groblju izgrađenom na privatnom zemljištu, pri čemu vlasnik tvrdi da za to nije dao dozvolu.

Već tada, prilikom snimanja priloga, poduzetnik Marijan Ugrina prijetio je televizijskoj ekipi, tražeći da ugase kamere riječima: “Ugasi kameru, razbit ću ti kameru”, dok je privedeni načelnik Ante Mamut odbio razgovarati s novinarima uz nesuvislo obrazloženje o svom zdravstvenom stanju.

Dan nakon objavljivanja reportaže Državni inspektorat zatvorio je ilegalno groblje.

 - Sve je eskaliralo jučer kada se naša kolegica, novinarka Tea Johman Nitraj, zajedno sa snimateljima trebala javiti uživo u program Nove TV s lokacije na kojoj se ilegalno groblje nalazi. Prema riječima kolegice s kojom smo razgovarali, u jednom trenutku pojavilo se petnaestak osoba koje su nasrnule na nju, no ispriječila su se dvojica snimatelja, kolege Kristijan Janton i Tomislav Sladić. Napadači su im istrgnuli kamere iz ruku te njih i novinarku doslovno ugurali u vozilo televizijske ekipe. Ovakve prijetnje i napadi od osoba koje se ponašaju kao da su iznad zakona neprihvatljivi su. Počinitelji očito ne strahuju ni od posljedica ilegalne gradnje ni od sankcija za napade na novinarske ekipe. Država ne smije šutke promatrati ovakve događaje. HND ima dobru suradnju s policijom, no tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu svih nadležnih, počevši od Ministarstva kulture i medija. Podsjećamo da je, prema podacima HND-a, u prošloj godini zabilježeno 30 prijetnji te fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege. O ovome napadu obavijestit ćemo i međunarodne institucije - zaključili su iz HND-a.

