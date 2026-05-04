Napravio ilegalno groblje pa napao ekipu Dnevnika Nove TV! 'Vi ste smjestili, ne Inspektorat'

Piše Iva Tomas,
U tijeku je postupanje policije, a informativni program Nove TV osuđuje napad na ekipu koja je samo radila svoj posao te očekuje brzu reakciju institucija i kažnjavanje počinitelja

Reporterka Nove TV, Tea Johman Nitraj, napadnuta je kada se uživo trebala uživo javiti s lokacije na kojoj se nalazi ilegalno groblje. Netko je na privatnoj zemlji u Dalmaciji ilegalno sagradio mrtvačnicu i 32 grobnice, a u ponedjeljak je to groblje zatvorio Državni inspektorat. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već skoro 80 godina, jedan poduzetnik okušao se u tom biznisu bez potrebnih papira, a vlasnik zemlje nije dao dozvolu za to, piše Dnevnik.hr.

Joško Smoljić kaže da je zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica njegova.

- Izgrađena je prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo, poručio je Smoljić.

O svemu se oglasio i direktor Komunalca, koji objašnjava da oni s tim nemaju veze jer nije na njihovom području.

- Meni se doslovno smuči kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitla. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi to što dalje. Mi kao Komunalac nemamo s tim apsolutno nikakve veze. Mi upravljamo grobljima, to groblje nije na našem području i mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze. To se groblje napravilo na privatnoj parceli, rekao je direktor Komunalca.

Prilikom snimanja priloga poduzetnik Marijan Ugrina tražio je da se ugasi kamera. "Ugasi kameru. Ugasi kameru. Razbit ću ti kameru", zaprijetio je ekipi Poziva.

U tijeku je postupanje policije, a informativni program Nove TV osuđuje napad na ekipu koja je samo radila svoj posao te očekuje brzu reakciju institucija i kažnjavanje počinitelja. Novinarska ekipa s negodovanjem je dočekana kad se u ponedjeljak pojavila na spomenutoj lokaciji. 

- Imam problema sa srcem i tlakom, ne ugrožavajte mi zdravlje. Zadnji put vam kažem - maknite kameru. Sve sam vam rekao, poručio je načelnik, koji je optužio novinarsku ekipu da je postavila znak o zatvaranju gradilišta.

- Ovo ste vi stavili. Da je zatvorio Državni inspektorat, on bi došao i nazvao općinu i načelnika. Mislite li da će Inspektorat zatvoriti groblje, da nećemo imati gdje zakopati svoje mrtve, poručio je načelnik Mamut i dodao da je "namješteno od novinara ili ljudi koji vode čitav slučaj". Više novih detalja o ovoj bizarnoj priči donosi i nedjeljni Poziv.

