HND prozvao križevačke SDP-ovce i bivšeg gradonačelnika: 'Guše novinarske slobode!'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) upozorilo je u ponedjeljak na pritiske i pokušaje zastrašivanja križevačke novinarke Silvije Novosel i pritom optužilo bivšega gradonačelnika Maria Rajna (nezavisni) i lokalni SDP za gušenje novinarskih sloboda.

Silvija Novosel, koja je i predsjednica ogranka HND-a u Križevcima, obratila se HND-u žaleći se na učestale pritiske bivšeg gradonačelnika, a sada koprivničko-križevačkog dožupana Marija Rajna.

Pritisci su uključivali objave na Rajnovoj Facebook stranici, koje su prenosili mediji koje je on diskrecijskom odlukom financirao tijekom gradonačelničkog mandata, a kulminirali su nakon najave da će Novosel biti imenovana za v.d. direktoricu Prigorskog radija, nekad Radija Križevci.

Novosel je na konferenciji za novinare ustvrdila da ju je Rajn zatrpavao demantijima i tužbama koje su kasnije povučene, a sve su financirane javnim novcem, uključujući i odvjetničke usluge.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko rekao je kako je za to vrijeme Grad Križevci nagrađivao portal Prigorski.hr i imenovao njegova vlasnika Željka Piciga direktorom javnog Radija Križevci, što je Novosel kritizirala u svojim tekstovima.

Zovko je ocijenio kako se radi o eklatantnom primjeru pokušaja zastrašivanja lokalnih novinara. HND je pokušao s Rajnom razgovarati o transparentnom financiranju medija, ali on nije pokazao interes za uspostavljanje poštenih kriterija, a kasnije je HND optužio za "žicanje para".

Također je optužio za licemjerje lokalni SDP jer je u prošlosti zagovarao transparentno financiranje medija, ali je promijenio stajalište nakon što je Rajn postao zamjenik SDP-ova župana.

Zovko je izrazio zabrinutost jer lokalnim političarima smeta mogućnost da iskusna novinarka poput Novosel vodi Prigorski radio, a ne smeta im da ga vodi osoba zaposlena u Agenciji za poljoprivredu koja je ujedno vlasnik privatnog medija.

Dodao je kako aktualni direktor nije čak podnio zahtjev za produljenjem koncesije, što dovodi u pitanje egzistenciju tog lokalnog medija.

Goran Gazdek, predsjednik Ogranka HND-a Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, upozorio je da slučaj u Križevcima nije iznimka jer se slični pritisci događaju u gotovo svakoj lokalnoj sredini. Mnogi novinari zbog egzistencije pristaju na autocenzuru, protiv čega se HND bori.