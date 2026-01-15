HND traži premijerovu ispriku. Plenković: Zašto bih se ispričao?

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak da se neće ispričati kako su to od njega zatražili Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, dodavši da se iznosi povećanja socijalnih naknada odnose na osnovice, a ne na cijelu naknadu.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i glavni tajnik NATO-a

Pokretanje videa... 02:41 Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije | Video: 24sata/Reuters

''Zašto bih se ispričao, pa neka čitaju naslove'', kazao je premijer u Hrvatskom saboru uoči početka aktualnog prijepodneva

''Nemojte mi stavljati u usta nešto što nisam rekao, rekao sam pojedini mediji, ne svi, svi su dobri osim pojedinih'', odgovorio je na pitanje smatra li da mediji lažu.

Premijer je jučer na sjednici Vlade kazao da je porast socijalnih naknada znatno veći od 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija te naglasio da su naknade od 2016. godine rasle za 400 posto.

HND i SNH potom su od njega zatražili ispriku jer je, kako navode, uvrijedio veći broj novinara ustvrdivši da su njihovu napisi bili lažni.

''Osnovica je bitna to je početna pozicija'', poručio je premijer. Upitan kako to da ni na web stranici Vlade nije bilo jasno istaknuto da se brojke odnose na osnovicu, a ne na ukupnu naknadu, kazao je da ne može sve pratiti.

''Nema to toliku upliv, malo ljudi prati web od Vlade u odnosu na medije