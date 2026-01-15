Obavijesti

News

Komentari 11
'NEKA ČITAJU NASLOVE'

HND traži premijerovu ispriku. Plenković: Zašto bih se ispričao?

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HND traži premijerovu ispriku. Plenković: Zašto bih se ispričao?
Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer je jučer na sjednici Vlade kazao da je porast socijalnih naknada znatno veći od 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija te naglasio da su naknade od 2016. godine rasle za 400 posto

Admiral

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak da se neće ispričati kako su to od njega zatražili Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, dodavši da se iznosi povećanja socijalnih naknada odnose na osnovice, a ne na cijelu naknadu.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković i glavni tajnik NATO-a

Pokretanje videa...

Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije 02:41
Plenković i glavni šef NATO-a dali su izjave za medije | Video: 24sata/Reuters

''Zašto bih se ispričao, pa neka čitaju naslove'', kazao je premijer u Hrvatskom saboru uoči početka aktualnog prijepodneva

''Nemojte mi stavljati u usta nešto što nisam rekao, rekao sam pojedini mediji, ne svi, svi su dobri osim pojedinih'', odgovorio je na pitanje smatra li da mediji lažu.

Premijer je jučer na sjednici Vlade kazao da je porast socijalnih naknada znatno veći od 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija te naglasio da su naknade od 2016. godine rasle za 400 posto.

ZA SVE KRIVI NOVINARI Hrvatsko novinarsko društvo traži ispriku Plenkovića
Hrvatsko novinarsko društvo traži ispriku Plenkovića

HND i SNH potom su od njega zatražili ispriku jer je, kako navode, uvrijedio veći broj novinara ustvrdivši da su njihovu napisi bili lažni.

''Osnovica je bitna to je početna pozicija'', poručio je premijer. Upitan kako to da ni na web stranici Vlade nije bilo jasno istaknuto da se brojke odnose na osnovicu, a ne na ukupnu naknadu, kazao je da ne može sve pratiti.

''Nema to toliku upliv, malo ljudi prati web od Vlade u odnosu na medije

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati
KALKULATOR ZA POVRAT

Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati

Na povrat poreza za mlade prošle je godine ostvarilo 230.000 ljudi, a očekuje se da će slična brojka biti i ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026