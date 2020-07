HNS svoje ne ostavlja: Skrojili natječaj za posao u državnoj tvrtki po mjeri njihova tajnika

HNS je nakon lošeg rezultata na izborima izgubio ministarstvo graditeljstva, ali državna tvrtka koju vodi HNS-ovac je već prije izbora raspisala natječaj s uvjetima koji su kao prepisani iz životopisa Uhlira...

<p>Postoje odjela krojena po mjeri, a postoje i natječaji za posao krojeni po mjeri. Upravo jedan takav je raspisala državna tvrtka Podzemno skladište plina Okoli deset dana prije izbora. Od dva upućena sugovornika nam je potvrđeno da je plan bio zaposliti u toj tvrtki koju vodi HNS-ovac Ratimir Orešković, trenutačnog državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva Željka Uhlira. Također HNS-ovca. </p><p>- Pretpostavilo se kako će loše proći na izborima, pa je to bio osigurač. Pogledajte samo uvjete natječaja koji kao da su prepisani iz Uhlirova životopisa. Zbog proceduralne greške i određenih pitanja Nadzornog odbora, natječaj je prije koji dan poništen i bit će ponovno raspisan – kaže nam jedan sugovornik iz Plinacro grupe.</p><p>Plinacro je također državna tvrtka koja upravlja plinovodima i u njenom vlasništvu je Podzemno skladište plina Okoli. Uvjeti natječaja su skoro identični životopisu državnog tajnika. Uhlir je zaista stručnjak u području građevine i ima neka specifična znanja i titule. Državni tajnik je inače najpoznatiji je po tome što je pisao i zakon o obnovi Gunje nakon poplave, ali i zakon po kojem će se obnavljati Zagreb i okolica nakon potresa. </p><p>PSP Okoli je natječajem tražilo zaposlenika za radno mjesto Ekspert 1 u uredu direktora Oreškovića. Kako nam kažu upućeni, plaća ovisi od radnog staža, ali sigurno se kreće oko barem 12-13 tisuća kuna. Taj ekspert kojeg traže trebao bi davati stručna mišljenja o propisima, kontrolirati i poboljšavati procese, pisati analize, stručna izvješća...</p><p>Za to mjesto traže inženjera građevine, što Uhlir jeste. Ali on mora imati i međunarodni certifikat upravljanja projektima, što Uhlir ponosno navodi u životopisu. Mora poznavati zakone i propise o građenju i prostornom uređenju, a Uhlir je odradio dva mandata u Ministarstvu. I ti osnovni uvjeti već sužavaju izbor, ali postoje i dodani, oni koji osiguravaju prednost. Prednost je da je kandidat i sudski vještak za graditeljstvo i nekretnine. Uhlir jeste. Poželjno je da mu je drugi strani jezik njemački, u govoru i pismu. Uhlir je radio godinama u njemačkom projektnom birou. Kandidat nadalje treba poznavati području ekonomije i menadžmenta. Uhlir je završio postdiplomski studij "Organizacija i menadžment" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.</p><p>Teško da se može naći nekoliko ljudi koji objedinjuju sva ta znanja osim Uhlira. A još je iz ise stranke kao direktor. Uhlir je pak nakon sekundu-dvije šutnje na naš upit odgovorio da nije znao za natječaj. </p><p>- Ali ako vi kažete da su uvjeti takvi, kad ponovno raspišu natječaj, možda se i javim. Vidjet ćemo kako će se rasplesti situacija ovdje - rekao nam je Uhlir.</p><p>Nakon izbora, HNS je pao na samo jednog zastupnika, Predraga Štromara čiji suradnik je Uhlir. Štromar više neće voditi ministarstvo. Ali su Štromarov potpis i potpis Radimira Čačića, bivšeg šefa HNS-a, danas Reformista, bili ključni da Andrej Plenković ima uvjete za mandatara nove vlade. Iz PSP-a nam nisu odgovorili jesu li pripremali natječaj za Uhlira i kada će ga ponoviti i pod kojim uvjetima. Ali i to će zavisiti o dogovoru politike.</p><p>O stranačkom zbrinjavanju u tvrtki već smo pisali. Bivši direktor, politolog Krešimir Malec (HNS) je danas savjetnik direktora bez puno posla. Malec je zaposlio i bivšeg HNS-ova varaždinskog dožupana Alana Košića kada je izgubio fotelju. Posao u PSP-u je Košić dobio točno šest mjeseci nakon što je izgubio fotelju dožupana. Jer prvih šest mjeseci je po zakonu koji štiti dužnosnike, dobivao punu plaću iz proračuna. Savjetnik Malecu je godinama bio Josip Jambrač (HNS), čovjek koji je u jednom trenu imao devet funkcija. I sad je u tvrtki. Savjetnik je Malecu bio jedno vrijeme i Dragan Crnogorac iz SDSS-a iako je on učitelj tehničkog crtanja. Crnogorac je lani sam otišao iz firme. Kada je Malec došao u tvrtku, s njim je stigla i vjenčana kuma njegove supruge Renata Novosel Belavić. Napredovala je, školovala se na račun tvrtke, a i sada je tamo jedna od direktorica.</p><p>- U jednom trenutku je rudarsku tvrtku tako vodio politolog, a savjetovao ga je promet inženjera i učitelj crtanja - primijetio je sarkastično naš sugovornik.</p><p>PSP Okoli je zaista uskospecijalizirana tvrtka. Osnovni posao je upravljati skladištem koji distributeri plina zakupljuju, a svojim kapacitetom osigurava i rezerve plina u slučaju prekida opskrbe. Prihodi im zbog promjena regulative padaju, ali lani su ostvarili 134,6 milijuna kuna prihoda i neto dobit od 13 milijuna kuna. Istovremeno su lani povećali broj zaposlenih sa 58 na 68.</p>