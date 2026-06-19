Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je u petak da će se o mogućem povećanju osobnog odbitka razgovarati na jesen, nakon što budu poznati rezultati gospodarskog rasta, inflacije i drugih pokazatelja za prva tri tromjesečja
Hoće li rasti osobni odbitak? Ćorić otkrio kada će pasti odluka
"O tome ćemo razgovarati na jesen kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. U tom trenutku ćemo moći razgovarati sa svim zainteresiranima za povećavanje njihovih prava", rekao je Ćorić na novinarski upit planira li usklađivanje osobnog odbitka s rastom plaća i inflacijom. Odgovarajući na upite novinara u Ministarstvu financija nakon što je predstavio paket provedbenih propisa za reformu korporativnog upravljanja, Ćorić je podsjetio je da je osobni odbitak posljednjih godina rastao i da je logika kojom se vodilo Ministarstvo financija bila da se onima sa najnižim primanjima, odnosno u rangu nižih primanja, što je moguće više primanja ne oporezuje.
Napomenuo je i da bi bolje ekonomske okolnosti vjerojatno nosile i nešto veći porast osobnog odbitka, međutim da su one bile "takve kakve jesu". "Godina 2026. je po mnogo čemu izazovna, tako da, kako sam rekao, o tome možemo razgovarati na jesen", ponovio je ministar.
O inicijativi SDP-a i Možemo! da Boris Lalovac, saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija postane viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB), Ćorić je kazao da o Lalovcu iz profesionalne perspektive može reći samo dobro.
Kako je kazao, vjeruje da će za poziciju vicegovernera biti više zainteresiranih osoba iz područja financija, a o najboljim kandidatima odlučit će saborska većina. "Ako mogu razaznati trenutnu strukturu ekonomista u klubovima zastupnika oporbe, onda mislim da je Lalovac sigurno najadekvatniji prijedlog s te strane", kazao je.
Viceguvernere Hrvatske narodne banke (HNB) imenuje Hrvatski sabor na mandat od šest godina. Trenutno su viceguverneri Michael Faulend i Bojan Fras, imenovani po treći put na tu poziciju 15. srpnja lani, Maroje Lang, imenovan 19. srpnja 2024. te Ivana Jakir-Bajo, imenovana 1. srpnja 2020.
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