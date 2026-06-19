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Hoće li rasti osobni odbitak? Ćorić otkrio kada će pasti odluka

Piše HINA,
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Hoće li rasti osobni odbitak? Ćorić otkrio kada će pasti odluka
Zagreb: Predstavljanje propisa za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasnistvu Republike Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je u petak da će se o mogućem povećanju osobnog odbitka razgovarati na jesen, nakon što budu poznati rezultati gospodarskog rasta, inflacije i drugih pokazatelja za prva tri tromjesečja

"O tome ćemo razgovarati na jesen kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. U tom trenutku ćemo moći razgovarati sa svim zainteresiranima za povećavanje njihovih prava", rekao je Ćorić na novinarski upit planira li usklađivanje osobnog odbitka s rastom plaća i inflacijom. Odgovarajući na upite novinara u Ministarstvu financija nakon što je predstavio paket provedbenih propisa za reformu korporativnog upravljanja, Ćorić je podsjetio je da je osobni odbitak posljednjih godina rastao i da je logika kojom se vodilo Ministarstvo financija bila da se onima sa najnižim primanjima, odnosno u rangu nižih primanja, što je moguće više primanja ne oporezuje.

Napomenuo je i da bi bolje ekonomske okolnosti vjerojatno nosile i nešto veći porast osobnog odbitka, međutim da su one bile "takve kakve jesu". "Godina 2026. je po mnogo čemu izazovna, tako da, kako sam rekao, o tome možemo razgovarati na jesen", ponovio je ministar.

O inicijativi SDP-a i Možemo! da Boris Lalovac, saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija postane viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB), Ćorić je kazao da o Lalovcu iz profesionalne perspektive može reći samo dobro.

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Kako je kazao, vjeruje da će za poziciju vicegovernera biti više zainteresiranih osoba iz područja financija, a o najboljim kandidatima odlučit će saborska većina. "Ako mogu razaznati trenutnu strukturu ekonomista u klubovima zastupnika oporbe, onda mislim da je Lalovac sigurno najadekvatniji prijedlog s te strane", kazao je.

Viceguvernere Hrvatske narodne banke (HNB) imenuje Hrvatski sabor na mandat od šest godina. Trenutno su viceguverneri Michael Faulend i Bojan Fras, imenovani po treći put na tu poziciju 15. srpnja lani, Maroje Lang, imenovan 19. srpnja 2024. te Ivana Jakir-Bajo, imenovana 1. srpnja 2020.   

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