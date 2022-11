Hoće li se ukrajinski vojnici obučavati u Hrvatskoj? 'Vlada očajno komunicira s javnosti!'

Većina klubova u Hrvatskom Saboru izjasnila se da se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Zbog toga je i predsjednik Milanović danas opleo po ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu te poručio kako neće za to dati svoju suglasnost.

- Ono što Hrvatska može ponuditi to će ponuditi. Je li to i obuka ukrajinskih vojnika na našem teritoriju? Ne, ne, to će biti na teritoriju nekih drugih zemalja članica koje su se ponudile. Međutim, to se još razmatra, gdje će to biti - rekao je za RTL Grlić Radman koji je jučer bio u Bruxellesu na usvajanju odobrenja za početak misije obuke.

Ministar obrane Mario Banožić, pak, tvrdi kako su podržali da se obuka održava i u Hrvatskoj i na nekom drugom teritoriju EU.

- To je priča koja je već 15-ak dana u javnosti. Vlada cijelu ovu priču očajno komunicira, ali ne samo prema javnosti već i prema predsjedniku Republike - smatra šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović, prenosi RTL.

- Oni se su na sebe preuzeli cijelu odgovornost. Vidimo da se nisu ni dva ministra koja su bili na razgovorima u Bruxsellesu mogla dogovoriti. Mi očekujemo da nam se pojasni prije bilo kakve odluke - što mi tu radimo, koja je naša uloga, koji su ciljevi i što Hrvatska od toga dobiva - istaknuo je Vidović.

- Prvo neka naša dva ministra sve razjasne između sebe pa neka to predstava premijeru pa neka premijer to predstavi javnosti, a onda i u nekom trenutku Saboru - rekao je Vidović.

Vidović dodaje kako na ovaj način u Europi šaljemo poruku da naši ministri ne poštuju Ustav.

