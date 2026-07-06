Hodao s pištoljem po Varaždinu. Policija ga opkolila i privela. U postaji otkrili pravu istinu

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin na prostoru Gradske tržnice u Varaždinu, kod ulaza iz ulice Petra Preradovića, uočili su mladića koji je za pojasom hlača nosio zataknut pištolj.

Kako je postojala mogućnost ugrožavanja života građana i policijskih službenika, isti su nad njim uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Mladić je priveden u Policijsku postaju gdje je postupanjem utvrđeno da se radi o 18-godišnjaku s područja Međimurja te da je za pojasom nosio plastični pištolj, koji mu je privremeno oduzet.

Isti je pregledan po liječniku ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije te je utvrđeno da prilikom uporabe sredstava prisile nije zadobio nikakve ozljede.

Po dovršenom postupanju, uručen mu je prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.