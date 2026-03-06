Hodžić: Izraelski veleposlanik neprihvatljivo se miješa u suverene odluke Hrvatske

Armin Hodžić, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonski i slovenske nacionalne manjine, ocijenio je neprihvatljivim miješanjem u suverene odluke RH izjavu izraelskog veleposlanika da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu.

"Izjava izraelskog veleposlanika da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu predstavlja ozbiljno i neprihvatljivo miješanje u suverene odluke Republike Hrvatske. Hrvatska nije država u kojoj će strane ambasade određivati vanjsku politiku, niti smo protektorat u kojem će diplomatska predstavništva držati političke lekcije našim institucijama", istaknuo je Hodžić u petak u priopćenju.

Naglasio je da o tome s kim će Hrvatska imati diplomatske odnose odlučuju hrvatska Vlada i Hrvatski sabor uz Predsjednika Republike u skladu sa Ustavom– i nitko drugi.

"Diplomacija postoji kako bi gradila odnose i međusobno poštovanje, a ne kako bi pojedini veleposlanici javno sugerirali Hrvatskoj kakve odluke treba donositi", dodao je.

Ako već govorimo o tome gdje su granice prihvatljivog ponašanja u diplomaciji, onda je jasno, kazao je, da je njih prešla upravo ona ambasada koja pokušava određivati stavove Republike Hrvatske.

Hodžić je napomenuo i da" to nije prvi put" jer je, kaže, isti ambasador koji bi diktirao vanjsku politiku RH i prilikom glasanja o priznanju Palestine bio u Hrvatskom saboru kako bi očito svojim prisustvom izvršio pritisak na zastupnike.

Dodao je da izraelski ambasador akreditiran u Hrvatskoj docira i Bosni i Hercegovini "očigledno osjećajući se slobodnim da određuje vanjskopolitičke prilike i stavove država cijele regije".