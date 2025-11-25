Holding diže 56 milijuna eura kredita! Sprema se najveća obnova voznog parka dosad

Obavijesti

Kako su izvijestili iz Holdinga, sredstva su namijenjena zaokruživanju investicijskog ciklusa u modernizaciju specijaliziranih vozila, strojeva i opreme u tri ključne operativne podružnice, Čistoći, Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama

Zagrebački holding uputio je u utorak Gradskoj skupštini Grada Zagreba zahtjev za ishođenje suglasnosti radi dugoročnog zaduživanja u iznosu do 56 milijuna eura putem ugovora o zelenom kreditu s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), dijelom grupacije Svjetske banke. 

 Kako su izvijestili iz Holdinga, sredstva su namijenjena zaokruživanju investicijskog ciklusa u modernizaciju specijaliziranih vozila, strojeva i opreme u tri ključne operativne podružnice, Čistoći, Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama. Realizacijom tog kredita, ukupna flota Zagrebačkog holdinga bit će obnovljena s više od 300 komada vozila, strojeva i opreme za gospodarenje otpadom, održavanje zelenih površina i cesta, navode u priopćenju.

DRUGA POVIŠICA Tomašević sebi i zamjenicima diže plaću 300 eura, ali za ovu fotelju daje povišicu od 1000 €!
Tomašević sebi i zamjenicima diže plaću 300 eura, ali za ovu fotelju daje povišicu od 1000 €!

"Nakon financijske stabilizacije i značajnog razduživanja Društva, ovaj zeleni kredit predstavlja iskorak u smjeru održivog razvoja. Time će se omogućiti nastavak modernizacija zastarjelog voznog parka, strojeva i opreme koju smo započeli. Time se Zagrebačkom holdingu dugoročno osigurava povećanje prihoda, a građanima kvalitetnija i dostupnija usluga", istaknuo je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

Ulaganje je usklađeno s ekološkim standardima Svjetske banke te će imati izravne učinke smanjenja emisija štetnih plinova do 80 posto, dodaje se još u priopćenju.  

