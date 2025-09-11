Hollywood na Dedinju! Seagal i Vučić u akcijskom tandemu: 'A meni je Srbija nova domovina'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je ugostio holivudskog glumca i majstora borilačkih vještina Stevena Seagala i njegova sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcijskog trilera „Order Of The Dragon“, u kojem Seagal ima jednu od glavnih uloga.

Snimanje filma odvijat će se na više lokacija u Beogradu, a redatelj trilera je hrvatski Vjekoslav Katušin. Osim Seagala, koji se proslavio ulogama u filmovima „Pod opsadom“ i „Iznad zakona“, u novom akcijskom trileru glume i nizozemski majstor borilačkih vještina Ron Smurenburg, kao i glumci Michel Qissi, Michael Paré, Jenny Paris i Alona Herta.

Seagal je 2016. dobio državljanstvo Srbije, a izjavio je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovirao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom. Američki glumac i glazbenik je za doček 2016. godine sa svojim bendom nastupao ispred Doma Narodne skupštine.

Foto: Aleksandar Vucic/Instagram

- U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stevenom Seagalom razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umjetničke suradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovirana na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promoviranju investicija u kulturnu industriju. Zahvalio sam gospodinu Seagalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svijetu - rekao je Vučić i dodao kako je Srbija uvijek otvorena za umjetnike.

- Njegovo opredjeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obvezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata. Srbija će uvijek biti otvorena za umjetnike i prijatelje iz cijelog svijeta. Vjerujem da ovakvi susreti doprinose širenju dobrog glasa o našoj zemlji i jačanju mostova prijateljstva, suradnje i uzajamnog poštovanja - dodao je Vučić.