Holy o slučaju Benkovac: 'Što sad? I knjige ćemo spaljivati?'

Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, komentirala je događaje u Hrvatskoj nakon Thompsonovog koncerta, otkazivanja festivala u Benkovcu, pozdrav "Za dom spremni", ali i oštro je kritizirala premijera Andreja Plenkovića za N1.

- Mislim da bismo se trebali zabrinuti, ovo što je uslijedilo nakon koncerta u Zagrebu, relativiziranje "NDH-azije", ustaških sentimenata je jako, jako zabrinjavajuće i ako ništa, to bi trebalo zabrinuti Andreja Plenkovića, s obzirom na to da on ipak njeguje svoj neki europejski imidž - osvrnula se Holy na stanje u Hrvatskoj nakon koncerta u srpnju.

Zabrinuta je za šutnju političkih snaga na događaje u Benkovcu. Smatra da su političari dužni reagirati, pogotovo nakon što su omogućili da se u svakodnevnoj komunikaciji koristi "Za dom spremni" bez sankcija, jer, kaže, to je poziv na mržnju i ubijanje svih koji su različiti od onih koji se identificiraju s ustaškim pokretom.

- Tu bih htjela podsjetiti da su se takve stvari događale u vrijeme nacizma, što ćemo sad, sljedeće će biti da ćemo spaljivati knjige, zabranjivati predstave... Mi smo u jednoj jako opasnoj situaciji, kazala je Holy.

Komentirala je i izjavu Andreja Plenkovića kako je Hrvatska točno tamo gdje treba biti.

- To su te dvostruke konotacije gdje bismo se mi trebali praviti da ne vidimo da je car gol, jer car želi da svi vide da je u prekrasnom ruhu, zaključila je.