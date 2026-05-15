ODLAZI GLAVNI TAJNIK?

HOO je sazvao izvanrednu sjednicu! Pada i velika smjena?!

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Krajač je u HOO stigao 2001. godine iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske, točnije iz Odjela za sport Glavnog stožera oružanih snaga RH

Siniša Krajač, dosadašnji glavni tajnik HOO-a, trebao bi u ponedjeljak na sjednici sportskog saveza biti smijenjen s te funkcije, neslužbeno doznaju Sportske novosti. 

Uži dio HOO-a početkom tjedna sazvao je izvanrednu presicu na kojoj bi Vijeće pod jednu točku trebalo staviti i pitanje glavnog tajnika. U Vijeću je, uz predsjednika Zlatka Matešu, još 20 ljudi, od dopredsjednika HOO-a, pa do čelnik ljudi nogometnog, atletskog, rukometnog, odbojkaškog i ostalih saveza.

KRAJAČ KROJAČ NABAVE Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki
Olimpijski odbor bez natječaja istresao 4,7 mil. eura! Razdvoje nabavu pa je daju jednoj tvrtki

Krajač je u HOO stigao 2001. godine iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske, točnije iz Odjela za sport Glavnog stožera oružanih snaga RH. Prethodno je u MORH-u bio zaposlen kao voditelj Odjela za provjere i načelnik analitike u Sigurnosno-informativnoj službi. Dakle, i kao bivši obavještajac morao bi imati snažne radare za kontrolu bezakonja.

U dva desetljeća rada u HOO-u obavljao je mnoge važne dužnosti, bio je vršitelj dužnosti direktora Ureda nacionalnih sportskih saveza i voditelj Ureda za razvojne programe u dva mandata, a na aktualnu poziciju došao je s mjesta pomoćnika glavnog tajnika za programe lokalnog sporta.

"Sudionik je Domovinskog rata", piše u biografiji, "i jedan od utemeljitelja dragovoljačke studentske postrojbe MIG, koja je kasnije priključena sastavu Specijalne policije Alfa. Kao pričuvni i djelatni specijalac, pripadnik Alfi od 1991. do 1993., prošao je brojna hrvatska ratišta…"

