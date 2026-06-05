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Mještani u šoku

Horor kod Beča! Pronađeno tijelo žene zazidano u zidu kuće: 'U ruci je imala krunicu...'

Piše Ivan Jukić,
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Horor kod Beča! Pronađeno tijelo žene zazidano u zidu kuće: 'U ruci je imala krunicu...'
Foto: Pixabay

Mještani su ostali zatečeni otkrićem. Staricu, kažu, godinama nisu viđali, dok bi se njezin sin povremeno pojavljivao kako bi obavio određene radove na nekretnini

Šokantno otkriće potreslo je austrijsku općinu Münchendorf nedaleko od Beča nakon što je u jednoj obiteljskoj kući pronađeno raspadnuto tijelo žene (99). Naime, tijelo je bilo skriveno unutar zazidanog dijela kuće, a istražitelji ne isključuju mogućnost da je ondje ležalo godinama, prenosi Krone.at.

Slučaj je pokrenut nakon što su članovi obitelji prijavili nestanak starice koja je za nekoliko tjedana trebala proslaviti svoj 100. rođendan. Nakon dojave vatrogasci su nasilno ušli u kuću, a policijski psi ubrzo su reagirali na trag koji je istražitelje doveo do zida uz ulaz u podrum. Ondje je pronađeno tijelo nestale žene u poodmakloj fazi raspadanja.

Mediji navode kako je žena u ruci navodno držala krunicu. Obdukcija zasad nije pokazala tragove nasilne smrti, no slučaj istražuje odjel za umorstva Zemaljskog kriminalističkog ureda Donje Austrije.

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Posebna pozornost usmjerena je na sina preminule žene, koji se prema dostupnim informacijama već dulje vrijeme nalazi u inozemstvu. Istražitelji ga žele ispitati kao važnog svjedoka kako bi se razjasnile okolnosti pod kojima je tijelo završilo zazidano u kući.

Mještani su ostali zatečeni otkrićem. Staricu, kažu, godinama nisu viđali, dok bi se njezin sin povremeno pojavljivao kako bi obavio određene radove na nekretnini.

- Svi smo duboko potreseni. Po gostionicama se svašta priča. Ja onda uvijek pitam, a odakle vi to znate - rekao je Mario, zaposlenik jedne seoske gostionice.

Iako zasad nema indicija da je riječ o ubojstvu, istražitelji pokušavaju utvrditi zašto je tijelo bilo zazidano te tko je za to odgovoran. Jedan od smjerova istrage odnosi se na moguću prijevaru sa socijalnim naknadama, budući da je mirovina preminule navodno nastavila pristizati i nakon njezine smrti.

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