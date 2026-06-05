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DETALJI TRAGEDIJE U PULI Tijelo Austrijanca našli u moru, drugi je s teškim ozljedama u bolnici

Piše Antonela Šaponja,
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DETALJI TRAGEDIJE U PULI Tijelo Austrijanca našli u moru, drugi je s teškim ozljedama u bolnici
Foto: Tino Juric/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Službenom identifikacijom, obavljenom u petak, potvrđeno je da je smrtno stradao član posade i državljanin Austrije. Drugi član posade, također austrijski državljanin, zadobio je ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju

Austrijski državljanin poginuo je u pomorskoj nesreći koja se u četvrtak rano ujutro dogodila kod lukobrana u Puli, dok je drugi austrijski državljanin ozlijeđen i nalazi se na bolničkom liječenju. Dojava o nesreći zaprimljena je 4. lipnja u ranim jutarnjim satima u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), nakon čega je o događaju obaviještena Postaja pomorske i aerodromske policije Pula.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni službenici Lučke kapetanije Pula, ronioci interventne policije, mrtvozornik i predstavnica Županijskog državnog odvjetništva. Jednu ozlijeđenu osobu preuzela je Hitna medicinska pomoć Pula i prevezla na daljnje liječenje. Nedaleko od mjesta nesreće na površini mora pronađeno je i beživotno tijelo.

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Tijekom očevida i izvlačenja plovila iz mora nisu pronađene druge osobe. Analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, ACI marine Pula i obližnje benzinske postaje utvrđeno je da su se prije isplovljavanja na brodicu ukrcale dvije osobe.

Službenom identifikacijom, obavljenom u petak, potvrđeno je da je smrtno stradao član posade i državljanin Austrije. Drugi član posade, također austrijski državljanin, zadobio je ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju.

Kako doznaje 24sata, riječ je o ozljedama glave, prsa i trbuha.

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Nakon završetka istražnih radnji brodica koja je sudjelovala u nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, a organiziran je i njezin prijevoz u marinu Plava Laguna u Poreču. Okolnosti koje su dovele do nesreće i dalje se utvrđuju, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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