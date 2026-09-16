HOROR NA DAN VJENČANJA! Mladoženja poginuo na putu do crkve, policija pokrenula istragu

Jordan Kinard (29), otac dvoje djece, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u Belgiji, i to svega nekoliko minuta prije nego što je trebao stati pred oltar sa svojom zaručnicom Pauline. Tragedija se dogodila u subotu oko 13.30 sati na šumovitom dijelu ceste između mjesta Ochamps i Recogne, u belgijskoj pokrajini Luksemburg. Auto u kojem se Jordan nalazio, na putu prema crkvi, iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s ceste, prenosi The Sun.

Za upravljačem vozila bio je Jordanov kum, koji je ujedno i brat njegove buduće supruge Pauline. U nesreći je Jordan smrtno stradao, dok je vozač zadobio ozljede te je prevezen u bolnicu. Kako navodi policija, u nesreći nije sudjelovalo nijedno drugo vozilo.

Foto: Facebook

Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe i vatrogasci, no Jordan je, unatoč njihovoj intervenciji, proglašen mrtvim.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila okolnosti i točan uzrok slijetanja automobila s ceste. U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo nekoliko ljudi.

Posebno je potresna činjenica da se Jordan svega nekoliko minuta prije nesreće nalazio na putu prema crkvi, gdje ga je čekala njegova buduća supruga.

Jordan i Pauline svoju su ljubav već ranije okrunili građanskim brakom. Vjenčali su se nešto više od mjesec dana prije tragedije na ceremoniji u gradskoj vijećnici u Libramontu.