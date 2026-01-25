Obavijesti

DRAMA NA SV. DUHU

Horor na Hitnoj u Zagrebu: Pijana pacijentica ošamarila liječnika, intervenirala policija

Klini?ka bolnica Sveti Duh | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Noćna drama u KB-u Sveti Duh pokazala s kakvim se nasiljem zdravstveni djelatnici svakodnevno suočavaju

Noćna smjena na objedinjenom hitnom prijemu Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu u subotu se pretvorila u pravu noćnu moru za medicinsko osoblje. Prema policijskim podacima, 54-godišnja pacijentica fizički je napala dežurnog liječnika, a sve je završilo dolaskom policije i njezinim uhićenjem.

Incident se dogodio oko 21.10 sati, kada je žena najprije verbalno napala 32-godišnjeg liječnika, a potom pokušala spriječiti njegov rad. U pomoć mu je priskočio 29-godišnji kolega te su zajedno uspjeli svladati pacijenticu i zadržati je do dolaska policije. Liječnik je pritom zadobio lakše ozljede, a pomoć mu je pružena odmah na mjestu događaja.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje iz bolnice, cijela drama trajala je gotovo pola sata. Pacijentica je na Hitnu stigla nekoliko minuta prije 21 sat, žaleći se na bolove u ruci koje, prema vlastitim riječima, trpi već godinu dana. Na pregled je primljena vrlo brzo, no to je nije smirilo.

Navodno je inzistirala da joj se odmah očita nalaz magnetske rezonancije.

- Ja sam samo došla očitati j****i CD. Očitajte mi taj CD! - vikala je na osoblje.

Liječnici su joj objašnjavali da za hitnu obradu nema indikacije i da se MR ne očitava tijekom noćne smjene, no to je izazvalo novi val uvreda.

- Što vam je s mozgom? Jeste li vi uopće doktori? - urlala je pacijentica, javlja Jutarnji.

Situacija je eskalirala kada je ušla u ambulantu u kojoj je liječnik sjedio i viknula: 'Govno jedno!'.

Nakon što joj se liječnik nasmiješio, prišla mu je i ošamarila ga otvorenim dlanom po licu. Naočale su mu odletjele na pod, a on se branio isključivo defenzivno dok nije stigla pomoć.

Policija je po dolasku utvrdila da je pacijentica bila agresivna i da je, kako se neslužbeno doznaje, imala više od 0,5 promila alkohola u krvi. Uhićena je i privedena na kriminalističko istraživanje.

