USKOK podigao optužnicu protiv liječnika iz KB 'Sveti Duh' i još devet ljudi, evo za što ih terete

USKOK je, nakon višemjesečne istrage, podigao optužnicu protiv kirurga iz Kliničke bolnice "Sveti duh" Zorana Krstonijevića i još devet osoba zbog niza koruptivnih kaznenih djela. Tereti ih se za primanje i davanje mita, zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na ta nedjela. Optužnica detaljno opisuje uhodanu shemu kojom je kirurg, prema tvrdnjama tužiteljstva, za novčanu naknadu ubacivao pacijente preko reda, izdavao lažnu medicinsku dokumentaciju te čak koristio opremu javne bolnice za privatne zahvate.

Epilog je to policijske akcije iz lipnja 2025. godine, kada su istražitelji upali u prostorije bolnice zbog sumnji u korupciju koje su se pokazale opravdanima. Krstonijević je, suočen s dokazima prikupljenim tajnim mjerama, već na početku postupka priznao krivnju.

Uhodana shema za zaobilaženje lista čekanja

Prema navodima optužnice, Krstonijević, specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, od srpnja 2024. do svibnja 2025. godine organizirao je mrežu posredovanja. U dogovoru s dvojicom suokrivljenika, pronalazio je zainteresirane osobe kojima su bile potrebne hitne "usluge". Tarifa za operaciju mimo liste čekanja najčešće je iznosila 1.000 eura.

Posrednici bi, nakon postignutog dogovora, upućivali "klijente" kome i gdje trebaju predati novac, koji bi potom međusobno dijelili. USKOK navodi tri takva slučaja u kojima su pacijenti platili kako bi im se osigurao prioritetni termin za operativni zahvat. U dva navrata kirurg je navodno primio po 800 eura, a posredniku je predao po 200 eura. U trećem je od dogovorenih 1.000 eura primio 300, dok je posredniku proslijedio 100 eura. Nakon uplate, Krstonijević bi ih zaprimao kao pacijente u KB "Sveti Duh" i obavljao zahvate, zanemarujući postojeće liste čekanja na kojima drugi pacijenti mjesecima čekaju svoj red.

Od odgode zatvora do bolovanja za godišnji odmor

Spektar usluga koje je kirurg naplaćivao bio je širok, a sve je bilo usmjereno na izradu neistinite medicinske dokumentacije. Jedan od najnevjerojatnijih slučajeva opisanih u optužnici odnosi se na sređivanje odgode izvršenja zatvorske kazne. Preko posrednika, trećeokrivljenik je za ukupno 600 eura dobio lažnu liječničku dokumentaciju.

Kako bi priča bila uvjerljivija, Krstonijević mu je omogućio i dijagnostičku obradu te kontrolni pregled u bolnici, iako za to nije postojala nikakva medicinska osnova. Novac su podijelili, pri čemu je posrednik za sebe zadržao polovicu iznosa, odnosno 300 eura.

Osim toga, USKOK tereti kirurga da je iskoristio svoj položaj kako bi pomogao kolegici iz bolnice. Na traženje devetookrivljene, medicinske sestre iz KB-a "Sveti Duh", njezinom je partneru izdao lažnu dokumentaciju na temelju koje mu je omogućeno neosnovano bolovanje u trajanju od dva tjedna. Razlog? Par je to vrijeme iskoristio za odlazak na godišnji odmor. Kao i u prethodnom slučaju, kako bi prikrio stvarni razlog, omogućio mu je dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled na teret HZZO-a.

Privatni zahvat na račun javnog zdravstva

Optužnica otkriva i slučaj u kojem je Krstonijević, koji je istovremeno radio u javnoj bolnici i u jednoj privatnoj kirurškoj poliklinici u Samoboru, spojio "ugodno s korisnim". Nakon što je dogovorio privatni operativni zahvat s pacijentom, shvatio je da njegova privatna klinika nema svu potrebnu opremu.

Rješenje je pronašao u javnoj bolnici. Uz pomoć desetookrivljenog medicinskog tehničara iz KB-a "Sveti Duh", pribavio je potrebne instrumente te, koristeći opremu i resurse javnog zdravstva, obavio zahvat na pacijentu na trošak HZZO-a. Tu je uslugu potom naplatio kao privatnu, u iznosu od 1.400 eura. Prema tvrdnjama USKOK-a, sebi je na taj način pribavio neripradnu korist od 500 eura.

Procjenjuje se da je omogućavanjem neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda samo u opisanim slučajevima nastala šteta za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u iznosu od 803,66 eura.