Policija istražuje okolnosti napada, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti morskog psa niti o tome kako je točno došlo do incidenta
Horor na izletu s dupinima: Morski pas napao Austrijanku
Austrijanku (37) napao je morski pas dok je plivala u blizini otoka Bimini na Bahamima, priopćila je tamošnja policija, prenosi ABC news.
Napad se dogodio oko 5,5 kilometara od obale Biminija tijekom izleta na kojem su turisti plivali s dupinima. Prema podacima Kraljevske policije Bahama, žena je zadobila teške ozljede desnog gležnja.
Nakon napada prevezena je u lokalnu kliniku Bimini Community Clinic, gdje je stigla u ponedjeljak, 14. rujna, nešto poslije 17.30 sati.
Zbog težine ozljeda potom je zrakoplovom prebačena na daljnje liječenje u New Providence, najnaseljeniji otok Bahama, na kojem se nalazi i glavni grad Nassau.
Policija istražuje okolnosti napada, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti morskog psa niti o tome kako je točno došlo do incidenta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+