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Horor na izletu s dupinima: Morski pas napao Austrijanku

Piše 24sata,
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Horor na izletu s dupinima: Morski pas napao Austrijanku
Foto: canva ilustracija
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Policija istražuje okolnosti napada, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti morskog psa niti o tome kako je točno došlo do incidenta

Austrijanku (37) napao je morski pas dok je plivala u blizini otoka Bimini na Bahamima, priopćila je tamošnja policija, prenosi ABC news. 

Napad se dogodio oko 5,5 kilometara od obale Biminija tijekom izleta na kojem su turisti plivali s dupinima. Prema podacima Kraljevske policije Bahama, žena je zadobila teške ozljede desnog gležnja.

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Nakon napada prevezena je u lokalnu kliniku Bimini Community Clinic, gdje je stigla u ponedjeljak, 14. rujna, nešto poslije 17.30 sati.

Zbog težine ozljeda potom je zrakoplovom prebačena na daljnje liječenje u New Providence, najnaseljeniji otok Bahama, na kojem se nalazi i glavni grad Nassau.

Policija istražuje okolnosti napada, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti morskog psa niti o tome kako je točno došlo do incidenta.

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