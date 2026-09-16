Horor na izletu s dupinima: Morski pas napao Austrijanku

Austrijanku (37) napao je morski pas dok je plivala u blizini otoka Bimini na Bahamima, priopćila je tamošnja policija, prenosi ABC news.

Napad se dogodio oko 5,5 kilometara od obale Biminija tijekom izleta na kojem su turisti plivali s dupinima. Prema podacima Kraljevske policije Bahama, žena je zadobila teške ozljede desnog gležnja.

Nakon napada prevezena je u lokalnu kliniku Bimini Community Clinic, gdje je stigla u ponedjeljak, 14. rujna, nešto poslije 17.30 sati.

Zbog težine ozljeda potom je zrakoplovom prebačena na daljnje liječenje u New Providence, najnaseljeniji otok Bahama, na kojem se nalazi i glavni grad Nassau.

Policija istražuje okolnosti napada, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji o vrsti morskog psa niti o tome kako je točno došlo do incidenta.