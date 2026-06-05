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Libanonski predsjednk Iranu: 'Dosta nam je ratova, nas kositite kao sredstvo pritiska'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Libanonski predsjednk Iranu: 'Dosta nam je ratova, nas kositite kao sredstvo pritiska'
Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Libanonski predsjednik Joseph Aoun optužio je u petak Iran da koristi Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, što su njegove dosad najoštrije kritike na račun Teherana i njegova libanonskog saveznika Hezbolaha u ratu s Izraelom

U intervjuu za CNN, Aoun je rekao da "narod Libanona plaća cijenu... radi" iranskih interesa te da mu je "dosta" rata između Izraela i Hezbolaha, što odražava duboke podjele duž libanonskih vjerskih i političkih linija razdvajanja. "Oni koriste Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama", rekao je Aoun o Iranu, prema izvacima iz intervjua objavljenima na internetskoj stranici CNN-a. "To je neprihvatljivo."

Šijitski Hezbolah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, pokrenuo je najnovija neprijateljstva prije više od tri mjeseca otvorivši vatru u znak solidarnosti s Teheranom, nakon što je Iran došao pod američko-izraelski napad.

Aoun, koji je vodio libanonsku vojsku prije nego što je postao šef države, maronitski je kršćanin, kako nalaže libanonski dogovor o podjeli vlasti na vjerskoj osnovi.

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On se zauzima za mirno razoružavanje Hezbolaha otkako ga je parlament prošle godine izabrao za šefa države. Na samom početku rata pozvao je na izravne razgovore s Izraelom, što ga je dodatno suprotstavilo toj skupini.

Iran je postavio prekid vatre u Libanonu kao uvjet za bilo kakav mirovni sporazum s Washingtonom u širem regionalnom sukobu koji je počeo američko-izraelskim napadom na Teheran 28. veljače.

Hezbolah je u četvrtak odbio plan o prekidu vatre koji su dogovorili dužnosnici libanonske i izraelske vlade u pregovorima u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Država. Sporazum bi ovisio o tome da Hezbolah obustavi vatru a njegovi se borci povuku iz južnog Libanona.

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Vođa Hezbolaha Naim Kasem rekao je u pisanoj izjavi u četvrtak da su izravne razgovore Libanona i Izraela u Washingtonu odbili "široki slojevi libanonskog naroda".

Obraćajući se Kasemu, Aoun je rekao: "Libanonski narod nije tvoj narod."

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