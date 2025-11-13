Horor noć za stariji bračni par kod Osijeka: Lopovi upali u kuću i tražili novac. Napali starca!

Stariji bračni par u mjestu Jagodnjak, u okolici Osijeka, doživio je nevjerojatan šok početkom ovog tjedna kad su im u kuću usred noći upali provalnici...

- Nepoznati su počinitelji 12. studenog u 2.00 sata ušli u nezaključanu obiteljsku kuću na području Općine Jagodnjak, gdje su zatekli bračni par na spavanju. Od supružnika u dobi od 87 i 86 godina tražili su novac - objavila je na svojim stranicama Policijska uprava osječko-baranjska.

Nakon što su ispreturali stvari po kući, udaljili su se s mjesta događaja, ništa nisu otuđili...

- U opisanom kaznenom djelu razbojništva razbojnici su tjelesno napali 87-godišnjaka, koji je pritom lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek - navodi policija

Policija traga za počiniteljima.