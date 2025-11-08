Obavijesti

PRIJETILI PIŠTOLJEM

Maskirani muškarci opljačkali turistkinje u hotelu u Zagrebu: Uhitili jednog, još dvojicu traže

Piše Ivana Mihaljević,
Dvije venezuelske državljanke opljačkane su u hotelu u Draškovićevoj ulici, a policija je uhitila jednog mladića povezanog s razbojništvom.

Zagrebačka policija uhitila je 20-godišnjaka, jednog od trojice pljačkaša, koji su u četvrtak 6. studenoga oko 00.20 sati u Draškovićevoj ulici u Zagrebu u hotelu uz prijetnju pištoljem su od dvije državljanke Venezuele ukrale novac.

Dvjema turistice iz Venezuele, u starosti od 19 i 23 godine koje su na kratkotrajnom su posjetu Hrvatskoj, pljačkaši su ukrali nekoliko tisuća eura. 

- Tijekom pljačke nitko nije ozlijeđen. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu, javlja policija.

