'Horor, šokirani smo. Obitelj je bila mirna, a dječačić predobar'

Policija je po dojavi susjeda, u četvrtak navečer na Kajzerici u Novom Zagrebu, u obiteljskoj kući pronašla šest tijela - dva muškarca, tri žene i dijete (10). Masakr je preživjela desetomjesečna beba. Policija je tijela pronašla u jednoj kući nakon dojave susjeda koji su čuli pucnjeve, a odmah potom i ženske krikove.

Ubojica, koji je pronađen mrtav u Brezovici nedaleko Zagreba, tri žene i dijete ubio je ispred kuće, tijelo jednog muškarca pronađeno je u sobi, drugi je ležao u hodniku, piše Jutarnji list.

- Sestra je živjela tu s dječačićem od deset godina, i otac i majka. Bilo je strašno. To je za nas tragičan događaj. To se nikad nije događalo ovdje. Nikad u tim razmjerima. To je horor. Mi smo svi tu šokirani. Sinoć nismo smjeli nigdje. Policija je radila i moramo biti razumni - rekla je jedna od susjeda. Ubojica je, kako doznajemo, bio vozač taksija

- Ne, ne bojim se. Nije policija inače dolazila kod njih. Oni su mirni. Policija je jednom dolazila tu, ali nema to veze s ovim, neki požar je bio. Najviše mi je žao djece - rekla je susjeda.

- Ja sam starosjedioc. Nju sam poznavala, iz viđenja. Njega nisam. Ubio je dvije sestre i roditelje i dječaka od starije sestre. Po mom mišljenju kumovala je ljubomora - rekla je druga susjeda.

- Odrasli smo na kvartu. Ista smo generacija, ali starija sam godinu od ubijene djevojke. Dječak je bio prekrasno dijete, pekrasne oči. Mali je bio dobro uhranjen, dobro se držao. Ubojica je tu rijetko dolazio. U potpunom samo šoku, družili smo se, ali smo se s godinama razdvojile. Ali, ipak smo se viđale jer smo iz kvarta - rekla nam je prijateljica Romana iz djetinjstva