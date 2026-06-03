Otac uhićenog mladića, vidno potresen, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će uslijediti ovakva tragedija
HOROR U BEOGRADU Sjekirom ubio muškarca na spavanju
Mladić (26) uhićen je jutros u Beogradu zbog sumnje da je sjekirom usmrtio starijeg muškarca (92). Zločin se dogodio jutros oko sedam sati u kući pokraj zgrade BIP-a u središtu Beograda.
Žrtva je bio slabovidni muškarac koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a mladić mu je, kako se sumnja, zadao smrtonosni udarac sjekirom u glavu, piše Nova.rs.
Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da su osumnjičeni i žrtva bili u rodbinskoj vezi, budući da je ubijeni starac bio očuh ocu uhićenog mladića. Motiv ovog brutalnog zločina i dalje nije poznat jer je osumnjičeni tijekom ispitivanja navodno šutio.
Otac uhićenog mladića, vidno potresen, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će uslijediti ovakva tragedija.
Ispred kuće u kojoj se dogodio zločin nalazi se velik broj policijskih službenika. Očevid je još u tijeku, a istražitelji su iz kuće iznosili dokaze zapakirane u vreće. Policija je odmah nakon događaja uhitila osumnjičenog mladića, dok je ekipa hitne medicinske pomoći mogla samo konstatirati smrt starijeg muškarca.
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