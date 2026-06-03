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HOROR U BEOGRADU Sjekirom ubio muškarca na spavanju

Piše Filip Sulimanec,
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HOROR U BEOGRADU Sjekirom ubio muškarca na spavanju
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Foto: T.K.

Otac uhićenog mladića, vidno potresen, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će uslijediti ovakva tragedija

Mladić (26) uhićen je jutros u Beogradu zbog sumnje da je sjekirom usmrtio starijeg muškarca (92). Zločin se dogodio jutros oko sedam sati u kući pokraj zgrade BIP-a u središtu Beograda.

Muškarac ubijen sjekirom u Beogradu
Foto: T.K.

Žrtva je bio slabovidni muškarac koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a mladić mu je, kako se sumnja, zadao smrtonosni udarac sjekirom u glavu, piše Nova.rs.

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Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da su osumnjičeni i žrtva bili u rodbinskoj vezi, budući da je ubijeni starac bio očuh ocu uhićenog mladića. Motiv ovog brutalnog zločina i dalje nije poznat jer je osumnjičeni tijekom ispitivanja navodno šutio.

Muškarac ubijen sjekirom u Beogradu
Foto: T.K.

Otac uhićenog mladića, vidno potresen, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će uslijediti ovakva tragedija.

Ispred kuće u kojoj se dogodio zločin nalazi se velik broj policijskih službenika. Očevid je još u tijeku, a istražitelji su iz kuće iznosili dokaze zapakirane u vreće. Policija je odmah nakon događaja uhitila osumnjičenog mladića, dok je ekipa hitne medicinske pomoći mogla samo konstatirati smrt starijeg muškarca.

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