VIDEO Policija ga vezala dok im je vikao 'Uboden sam!': Kaos u Britaniji zbog ubojstva mladića

Britanska javnost oštro je reagirala nakon što je u utorak izbila velika kontroverza oko postupanja policije u slučaju brutalnog ubojstva 18-godišnjeg studenta Henryja Nowaka, koji je iskrvario nakon napada nožem u Southampton prošlog prosinca. Njegov ubojica, 23-godišnji Vickrum Digwa, u ponedjeljak je osuđen na doživotni zatvor. Tijekom suđenja otkriveno je da je policiji u trenutku napada dao lažnu verziju događaja, tvrdeći da je žrtva njega napala na rasnoj osnovi. Snimke policijske kamere prikazuju dramatične trenutke na ulici: mladi Nowak leži ozlijeđen i ponavlja 'uboden sam' i 'ne mogu disati', dok mu policajac odgovara da 'ne misli da je stvarno uboden'. Upravo ti kadrovi potaknuli su burne reakcije javnosti i političara.

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Pokretanje videa... VIDEO Britanska policija pod pritiskom nakon što je umirućem studentu stavljene lisice | Video: 24sata/reuters

Britanski premijer Keir Starmer poručio je da se moraju postaviti 'ozbiljna pitanja' o tome kako su optužbe o navodnom rasizmu utjecale na odluke policije u ovom slučaju. Naglasio je da je teško gledati snimku bez zaključka da se sve okolnosti moraju temeljito razjasniti.

Sudac William Mousley u presudi je istaknuo da je slučaj izazvao pojačane rasne tenzije u cijeloj Britaniji.

Desničarski političar Nigel Farage poručio je da ovaj slučaj pokazuje kako se policija bojala optužbi za rasizam više nego što je reagirala na ubojstvo. U svojoj izjavi otišao je i korak dalje, tvrdeći da je potrebno reagirati 'hladnim bijesom'.

- Strah od etikete rasizma bio je jači od potrebe da se zaštiti život Henryja Nowaka - poručio je Farage.

U znak prosvjeda, u utorak se ispred policijske postaje u Southamptonu okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima i aktivist protiv migracija Tommy Robinson. Okupljeni su skandirali 'I can’t breathe', a najavljeni su i novi prosvjedi.

Foto: Isabel Infantes

Novi detalji koje je iznijela obitelj dodatno su šokirali javnost. Otac mladića, Mark Nowak, rekao je da njegov sin 'nije umro dostojanstveno' te opisao kako je policija postupala u minutama nakon napada.

Prema njegovim riječima, Henry je policiji čak devet puta ponovio da ne može disati i više puta rekao da je izboden. - Vukli su ga po šljunku, ruke su mu nasilno stavili iza leđa i stavili lisice - rekao je otac, dodajući da je razlika između postupanja prema žrtvi i napadaču 'nepodnošljiva'.

Na snimci se čuje i kako policajac pita: 'Izboden si, gdje?', a zatim dodaje: 'Mislim da nisi, prijatelju.' Kasnije se vidi kako Nowak, koji je već bio u teškom stanju, ostaje bez svijesti dok mu policija stavlja lisice.

Obitelj je postupanje nazvala 'nehumanim i ponižavajućim', iako je kasnije pozvala da se tragedija ne koristi za širenje mržnje.

Foto: Isabel Infantes

Taj stav podržala je i britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood, koja je u parlamentu pozvala na smirenost i istaknula da su svi jednaki pred zakonom. Upozorila je i da političko iskorištavanje tragedije dodatno pogoršava napetosti.

U raspravi se spominjao i slučaj smrti George Floyd u SAD-u 2020. godine, kao primjer globalnih rasprava o policijskom postupanju i rasnim tenzijama.

Policija se ispričala zbog događaja, a objavljeno je i da je jedan policajac dao otkaz, dok se trojica drugih tretiraju kao svjedoci u istrazi.

Digwa je tijekom suđenja tvrdio da je nosio nož zbog vjerskih razloga, pozivajući se na praksu po kojoj prakticirajući Sikhi mogu nositi mali zakrivljeni nož, kirpan, u vjerske svrhe.

No istražni dokumenti navode da je oružje kojim je usmrtio Nowaka bilo znatno veće te da ga je nosio u koricama preko odjeće, što ga razlikuje od dopuštenog vjerskog predmeta.

Digwa je tvrdio i da mu je u napadu skinut turban te da je ozlijeđen u oko.

Obitelj ubojice javno se ispričala obitelji Nowak i poručila da su svjesni da je slučaj bacio sjenu na sikhsku zajednicu. 'Volimo Vickruma', rekao je neimenovani član obitelji. - Nastavit ćemo ga voljeti. Ta ljubav nije suprotna tuzi koju osjećamo za obitelj Nowak.

Osim Digwe, pred sudom su se našli i članovi njegove obitelji. Otac Moga Singh (52) i brat Gurpreet Singh (27) pojavili su se zbog optužbi za posjedovanje oružja, ali su pušteni uz bezuvjetnu jamčevinu.

Majka Kiran Kaur (53) ranije je proglašena krivom za pomaganje počinitelju jer je pokušala sakriti oružje korišteno u napadu. Presuda joj se očekuje 17. srpnja.