U pet mjeseci ubila je četvero ljudi! Jedno tijelo držala doma. Policija: 'Ona baš uživa u tome'

Brazilska policija uhitila je Anu Paulu Veloso Fernandes (36), majku i studenticu prava iz São Paula, osumnjičenu za najmanje četiri ubojstva u samo pet mjeseci. Prema navodima policije, riječ je o “iznimno manipulativnoj osobi koja uživa u ubijanju” i ne pokazuje nikakav znak kajanja.

Policijski načelnik Halisson Ideiao izjavio je da bi, ako bi bila puštena na slobodu, “zasigurno ponovno pokušala ubiti”.

Jedno od najšokantnijih ubojstava povezanih s Veloso Fernandes odnosi se na njezina stanodavca Marcela Harija Fonsecu, kojeg je, prema optužbama, izbola nožem nakon svađe u siječnju ove godine. Iako je slučaj u početku bio zatvoren zbog nedostatka dokaza, ponovno je otvoren nakon što je policija počela povezivati Fernandes s nizom sumnjivih smrti.

Tijekom ispitivanja, Fernandes je priznala zločin, rekavši da je tijelo prekrila plahtom kako ga njezin sin i nećakinja ne bi vidjeli. Tijelo je u kući držala pet dana, sve dok crvi nisu počeli gmizati po sobi i sin se požalio na neugodan miris.

Tada je naposljetku pozvala policiju. Navodno je i spalila kauč na kojem je došlo do ubojstva, pravdajući se da je to učinila “kako bi uklonila miris i očistila prostoriju”.

Istraga ju povezuje i s još tri smrti između siječnja i svibnja – Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres i Neil Correa da Silva – koje je navodno otrovala sredstvom protiv štakora, motivirana osvetom i financijskom koristi.

Prije toga je, tvrde istražitelji, otrovala najmanje deset pasa, testirajući učinak otrova. Ana Paula Veloso Fernandes trenutačno se nalazi u istražnom zatvoru, dok policija nastavlja analizu ekshumiranih tijela i prikupljanje dodatnih dokaza o seriji jezivih zločina koji su potresli Brazil.