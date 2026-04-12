Obavijesti

News

SUSJED POZVAO POLICIJU

Horor u Francuskoj: Otac sina (9) zatočio u kombi. Našli ga golog, bio je okružen smećem...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters/STEPHANIE LECOCQ/Ilustracija

Stravično otkriće potreslo je mirno francusko selo Hagenbach na samoj tromeđi Francuske, Njemačke i Švicarske. Francuska policija je u stražnjem dijelu zapuštenog dostavnog kombija pronašla devetogodišnjeg dječaka koji je tamo, prema prvim informacijama, bio zatočen mjesecima. Dijete je pronađeno u šokantnim uvjetima. Pothranjeno, golo i skriveno među gomilom otpada. Susjedi i školske službe vjerovale su da je dječak odselio...

Kako pišu strani mediji, susjedi su čuli dječji glas iz kombija te su pozvali policiju.

Dječaka su zatekli u fetalnom položaju, omotanog tek tankom dekom usred gomile smeća i izmeta. Zbog dugotrajnog boravka u skučenom prostoru i prisilnog sjedećeg položaja, dijete je potpuno izgubilo sposobnost hodanja, pa su ga hitne službe odmah prevezle u bolnicu na oporavak, piše CNN.

Otac je policiji pokušao opravdati svoj postupak tvrdnjom da je sina zaključao još u studenom 2024. godine kako bi ga zaštitio. Tvrdio je da je njegova partnerica tada sedmogodišnjaka htjela smjestiti u psihijatrijsku bolnicu, no tužitelj Nicolas Heitz brzo je osporio te navode.

Medicinska dokumentacija, naime, pokazuje da dječak nikada nije imao mentalnih poteškoća te da je do trenutka nestanka bio uspješan učenik s vrlo dobrim ocjenama. Sam dječak potvrdio je istražiteljima da je imao velikih problema s očevom partnericom, ali je istovremeno izjavio kako vjeruje da njegov otac jednostavno nije imao drugog izbora nego ga sakriti.

Potresna je i dječakova tvrdnja da se nije tuširao niti održavao higijenu otkako je zatvoren u vozilo.

Cijeli je slučaj bio obavijen gustom mrežom laži kojom je otac mjesecima obmanjivao okolinu. Školi je rekao da je sin upisao drugu školu, dok je prijatelje i rodbinu uvjeravao da se dječak nalazi na liječenju u zatvorenoj ustanovi.

Dok tužiteljstvo istražuje je li još netko iz dječakove blizine znao za njegovo zatočeništvo, otac ostaje u pritvoru pod optužbom za otmicu i zlostavljanje. Njegova partnerica, koja poriče bilo kakvo saznanje o tome što se događalo u kombiju, suočava se s optužbom za nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti. Dok se dječak oporavlja u bolnici, socijalne službe su pod svoju skrb preuzele njegovu dvanaestogodišnju sestru te desetogodišnju kćer njegove maćehe.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026