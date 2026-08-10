Horor u Kolumbiji nakon potresa: 'Situacija je kritična!'

Najmanje 18 ljudi poginulo je u gradu Pereiri nakon snažnog potresa koji je u ponedjeljak pogodio zapad zemlje, objavio je gradonačelnik grada, smještenog u turističkoj regiji uzgoja kave. "Situacija je kritična", rekao je Mauricio Salazar, gradonačelnik Pereire, u intervjuu za Caracol Radio. Najmanje dvoje poginulo je u gradu Manizalesu.

Potresa magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedjeljak ujutro, s epicentrom u departmanu Chocó, a sat kasnije isto područje pogodio je još jedan potres jakosti 4,6.

Kolumbijska geološka služba objavila je na X-u da je epicentar ppotresa bio u blizini grada San José del Palmar u departmanu Choco na dubini od 96 kilometara. Američki geološki zavod (USGS) procijenio je dubinu na 107 kilometara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Najmanje 22 poginulih u razornom potresu u Kolumbiji, mnogi zarobljeni u zgradama | Video: 24sata/Reuters

Pročelja zgrada oštećena su u Caliju, dok je u Manizalesu oštećen toranj katedrale. Šteta na zgradama prijavljena je i iz Pereire.

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, a zgrade su teško oštećene u Quibdóu, glavnom gradu departmana Chocó, prema guvernerki Nubiji Carolini Córdobi.

„Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa“, napisala je Córdoba na X.

Novi kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella naredio je osnivanje tima za upravljanje krizama u San José del Palmaru kako bi se koordinirale mjere za saniranje štete i pružanje pomoći pogođenima.

De la Espriella rekao je da će osobno otputovati u Pereiru.

Kolumbija se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu, području intenzivne seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog pomicanja tektonskih ploča.

Foto: Reuters TV

Najmanje 20 zgrada srušilo se u kolumbijskom gradu Caliju, a ljudi su ostali zarobljeni unutra, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

Grad je zatražio pomoć timova iz Bogote i Medellina u spašavanju, dodao je.

U potresu ima i ozlijeđenih i značajne štete u priobalnom području uz Tihi ocean, kao i u gradu Pereiri, rekli su guverneri pokrajina nakon što se podrhtavanje osjetilo u glavnom gradu Bogoti i čak u Venezueli.

Guverner pokrajine Risaralda, Juan Diego Patino, rekao je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, glavnom gradu pokrajine, „ozbiljna šteta na nekim zgradama“.

„Ono što se upravo dogodilo vrlo je ozbiljno. Slike su zaista šokantne, s ozlijeđenim ljudima i urušenim pročeljima zgrada“, rekao je.

Foto: Reuters TV

Kolumbijska Nacionalna služba za upravljanje rizikom od katastrofa objavila je da je u kontaktu s lokalnim vlastima kako bi utvrdila žrtve i štetu.

Državna uprava za zračni promet objavila je da je više zračnih luka oštećeno te je u njima obustavljen rad.

Gradonačelnik Bogote, Carlos Galan, rekao je da ​X nije bilo većih šteta u glavnom gradu.

Venezuelu su u lipnju pogodila dva razorna potresa u kojima je poginulo više od 6000 ljudi, uglavnom na obali u blizini glavnog grada Caracasa.