U dvorištu u kojem boravi više psa pronađeni su odbačeni mamci za životinje s pričvršćenim kemijskim tvarima koji su izuzeti
POLICIJA PROVODI ISTRAGU
Horor u Međimurju: Netko je bacio više otrovnih mamaca za pse u dvorište obiteljske kuće
Čitanje članka: < 1 min
Vlasnik psa pronašao je svog ljubimca dezorijentiranog u ograđenom dvorištu obiteljske kuće u petak, 24. travnja u večernjim satima u Vučetincu, u Međimurskoj županiji. Odvezao ga je u veterinarsku ambulantu gdje su ga pregledali i pružili mu potrebnu skrb, izvijestili su iz PU međimurske.
Naknadnim pregledom dvorišta u kojem se nalazi još nekoliko pasa pronađeni su odbačeni mamci za životinje s pričvršćenim kemijskim tvarima koji su izuzeti. Policija provodi kriminalistička istraživanja.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku