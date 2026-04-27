Horor u Međimurju: Netko je bacio više otrovnih mamaca za pse u dvorište obiteljske kuće

Vlasnik psa pronašao je svog ljubimca dezorijentiranog u ograđenom dvorištu obiteljske kuće u petak, 24. travnja u večernjim satima u Vučetincu, u Međimurskoj županiji. Odvezao ga je u veterinarsku ambulantu gdje su ga pregledali i pružili mu potrebnu skrb, izvijestili su iz PU međimurske.

Naknadnim pregledom dvorišta u kojem se nalazi još nekoliko pasa pronađeni su odbačeni mamci za životinje s pričvršćenim kemijskim tvarima koji su izuzeti. Policija provodi kriminalistička istraživanja.