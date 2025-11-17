Horor u Njemačkoj: Policajci su upucali gluhu djevojčicu (12) iz Srbije, napala ih s dva noža?

Djevojčica (12) nalazi se u na intenzivnoj njezi bolnice u njemačkom Bochumu, s ozljedama opasnim po život, nakon što su ju u ponedjeljak upucali policajci.

Kako je objavila policija, ona je u prošle nedjelje pobjegla iz grupnog doma u Münsteru, a posljednji su je vidjeli skrbnici. Kako su naveli u priopćenju, život joj je bio ugrožen jer je zbog dijabetesa morala stalno biti na inzulinu. Osim toga, kako piše njemački RTL, ona je gluha kao i njezina majka kojoj su oduzeli skrbništvo. Ima dvojno državljanstvo, Njemačke i Srbije.

Trag je policajce doveo do stana njezine majke gdje su policajci pokucali u noći na ponedjeljak oko 00.30 sati.

- Budući da vrata stana isprva nisu bila otvorena, ali su se iznutra čuli zvukovi, hitne službe pozvale su bravara. Prije dolaska bravara, majka je otvorila vrata policajcima oko 1.30 sati. Dok su istraživali situaciju i pretraživali stan, policajci su naišli na 12-godišnju djevojčicu koja im je prišla s dva noža u rukama. Prema prvim informacijama, kako bi spriječili potencijalni napad nožem, policajci su istovremeno upotrijebili elektrošoker i vatreno oružje - objavili su iz policije.

Isto je izjavio i glasnogovornik policije Matthias Werk.

- Policajci su pričali s majkom kada se djevojčica očito naoružala s dva noža i napala policajce. Bili su prisiljeni upotrijebiti vatreno oružje - branio je glasnogovornik kolege.

No majka je za njemački RTL ispričala potpuno drukčiju priču. Ona je novinarima rekla kako su je policajci bacili na tlo. Kći, koja je ondje bila, priskočila joj je u pomoć te su ju upucali.

Zbog svega je tužiteljstvo iz Bochuma moralo pozvati policajce koji će biti neutralni u istrazi i to iz susjednog grada Essena.