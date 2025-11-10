Obavijesti

OZLIJEDIO 330 LJUDI

Počelo suđenje za napad na Božićni sajam u Magdeburgu: Muškarac autom ubio šestero

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

51-godišnjeg državljanina Saudijske Arabije tereti se da je 20. prosinca prošle godine osobnim automobilom uletio u prostor božićnog sajma u Magdeburgu i pritom usmrtio šest i ozlijedio 228 prolaznika.

Istraga nije otkrila motiv koji je Taleba al Abdulmohsena potaknuo na kazneno djelo ali postoje indicije koje ukazuju na poremećeno psihičko zdravlje optuženog.

U optužnici se "osobna frustracija" navodi kao mogući motiv napada. 

On je do tog trenutka radio kao psihijatar u zatvorskoj bolnici. U Njemačku je stigao 2006. i dobio politički azil zbog svoje kritike režima u Saudijskoj Arabiji.

Suđenje je odmah nakon početka prekinuto zbog zahtjev odvjetnika okrivljenog koji smatra „neprimjerenim“ što njegov štićenik suđenje prati iza neprobojnog stakla.

Sudac Dirk Sternberg je mjeru obrazložio opasnošću od napada rodbine oštećenih koja prisustvuje suđenju koje se odvija u posebnoj dvorani.

Nakon napada na božićni sajam, parlament u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt analizirao je kako je moguće da je optuženi usprkos barijerama i pojačanom sigurnosnom konceptu, koji vrijedi za sva događanja ove vrste, automobilom ušao u prostor božićnog sajma.

U prosincu 2016. je prilikom sličnog napada na Božićni sajam u Berlinu ubijeno 13 osoba.

