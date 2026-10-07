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POLICIJA GA PRIVELA

HOROR U POLJSKOJ Učenik u školi mačetom napao ljude, pronašli mu i bombu u ruksaku

Piše HINA,
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HOROR U POLJSKOJ Učenik u školi mačetom napao ljude, pronašli mu i bombu u ruksaku
Foto: Twitter/Screenhot/Pixsell/Press Asocciation
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Deset osoba, uključujući učenike i nastavnike, ozlijeđeno je u napadu u školi u Ostroleki, dok je policija privela 19-godišnjeg osumnjičenika i pronašla eksplozivnu napravu u njegovom ruksaku.

Deset osoba ozlijeđeno je u srijedu u napadu nožem u školi u Ostroleki na sjeveroistoku Poljske, izjavio je regionalni guverner, a policija je ubrzo nakon incidenta privela 19-godišnjeg osumnjičenika. Guverner regije Mazovje, Mariusz Frankowski, rekao je novinarima da je devet osoba prevezeno u bolnicu, no da nitko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Među ozlijeđenima su pet učenika, dva nastavnika i dvije osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, kao i sam počinitelj koji se je sam ozlijedio", rekao je.

Policija je izvijestila da je osumnjičenik učenik te škole i da je napao ljude mačetom.

Na mjesto događaja pozvani su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava. Državni tužitelj Dariusz Korneluk izjavio je za TVN24 da je u napadačevom ruksaku pronađena improvizirana eksplozivna naprava koja je bila blizu aktivacije.

Glasnogovornik vatrogasne službe Adrian Stupski rekao je za državni medij TVP Info da su se učenici u samoobrani zabarikadirali u učionice prije nego što su evakuirani.

Motivi napada nisu poznati. Ovakvi su incidenti rijetki u Poljskoj, no policija je u rujnu privela 13-godišnjaka osumnjičenog za planiranje napada te mu u torbi pronašla nož.

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