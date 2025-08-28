Horor u SAD-u: Napadač koji je ubio djecu u katoličkoj školi identificirao se kao žena

Stravičan napad koji se dogodio 27. kolovoza 2025. godine u katoličkoj crkvi Navještenja (Annunciation Church) u Minneapolisu ostavio je američku javnost u šoku. Dvadesettrogodišnja Robin Westman otvorila je vatru na djecu tijekom školske mise, ubivši dvoje učenika u dobi od 8 i 10 godina te ranivši još 17 osoba, prije nego što je počinila samoubojstvo.

Dok se zajednica oporavlja od tragedije, istražitelji FBI-a, koji su napad okarakterizirali kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmjeren na katolike, pokušavaju složiti slagalicu o motivima napadačice čiji je digitalni trag otkrio duboko poremećen um i kaotičnu mješavinu smrtonosnih ideologija.

Od Roberta do Robin

Robin Westman se identificirala kao žena.

Sudski dokumenti otkrivaju da je 2019. godine njezina majka podnijela zahtjev za promjenu imena svog djeteta iz Robert u Robin. U rukom pisanom podnesku navedeno je: "Maloljetno dijete identificira se kao žensko i želi da njezino ime odražava tu identifikaciju." Zahtjev je odobren u siječnju 2020. godine, kada je Westman imala 17 godina.

Njezina povezanost s mjestom zločina bila je duboka i osobna. Ne samo da je Westman bila bivša učenica katoličke škole Navještenja, koju je završila 2017. godine, već je njezina majka, Mary Westman, godinama radila kao administrativna pomoćnica u crkvi, sve do umirovljenja 2021.

Josefina Sanchez, bivša školska kolegica, prisjetila se za medije uznemirujućih detalja iz djetinjstva. Opisala je Westman, koju je poznavala kao Roberta, kao osobu s malo prijatelja i čudnim opsesijama. "Znala sam da nešto nije u redu, ali bila sam dijete; kako sam mogla znati što učiniti?" izjavila je Sanchez. Prisjetila se kako je Westman u sedmom razredu dizala ruku u znak pozdrava Hitleru i pisala šifriranim pismom kako nitko ne bi razumio njezine bilješke.

Manifest i oružje prekriveno porukama

Nekoliko sati prije napada, Westman je na YouTubeu objavila videozapise koji su ubrzo uklonjeni, a u kojima je prikazala svoj arsenal i rukom pisani manifest na četiri stranice. U pismu upućenom obitelji i prijateljima napisala je: "Ne očekujem oprost... Ispričavam se zbog posljedica koje će moji postupci imati na vaše živote."

Manifest otkriva osobu u dubokoj psihičkoj krizi. "Ovo sam željela toliko dugo. Nisam dobro. Nisam ispravna. Ja sam tužna osoba, progonjena mislima koje ne odlaze. Znam da je ovo pogrešno, ali čini se da se ne mogu zaustaviti. Teško sam depresivna i godinama sam suicidalna. Tek nedavno sam izgubila svaku nadu i odlučila izvesti svoj posljednji čin protiv ovog svijeta."

Videozapisi su također prikazivali arsenal oružja – pušku, sačmaricu i pištolj, sva legalno kupljena – prekriven bizarnim i zastrašujućim porukama.

Kaotična mješavina ideologija

Poruke ispisane na oružju i spremnicima za streljivo svjedoče o potpunom ideološkom kaosu. S jedne strane, pronađene su izrazito antisemitske poruke poput "Spalite Izrael", "6 milijuna nije bilo dovoljno" i "Židovski plin" ispisano na dimnoj bombi. Westman je veličala Roberta Bowersa, ubojicu iz sinagoge Drvo života, te pozivala na uništenje HIAS-a, židovske agencije za izbjeglice.

Istovremeno, oružje je sadržavalo i ljevičarske poruke, poput "Ubijte Donalda Trumpa", te transrodnu zastavu ponosa s naslikanom puškom AK-47 i natpisom "Obranite jednakost". Među porukama su se našle i rasističke uvrede za crnce i Hispanoamerikance, anti-kršćanske parole poput "Gdje je vaš Bog?" te imena drugih masovnih ubojica, uključujući Adama Lanzu (Sandy Hook) i Andersa Breivika. Njezina fascinacija Lanzom bila je očita, a u svom je dnevniku napisala: "Sandy Hook mi je bio najdraži, mislim, prikaz školskih pucnjava."

Hladnokrvni napad

Napad je izveden s brutalnom preciznošću. Westman je, odjevena u crno, prišla crkvi izvana i počela pucati kroz vitraje, ciljajući djecu koja su sjedila u klupama na prvoj školskoj misi u godini. Prema navodima policije, najmanje dva izlaza iz crkve bila su blokirana daskama postavljenim izvana, što ukazuje na detaljno planiranje. Nakon što je ispalila desetke metaka, oduzela si je život na stražnjem dijelu crkvenog posjeda.

Dok se zajednica suočava s nezamislivim gubitkom, istraga se nastavlja. Reakcije na tragediju bile su podijeljene. Dok su neki političari iskoristili napadačičin transrodni identitet za političke obračune, gradonačelnik Minneapolisa, Jacob Frey, pozvao je na razum, izjavivši za Reuters:

"Svatko tko ovo koristi kao priliku za demoniziranje naše trans zajednice, ili bilo koje druge zajednice, izgubio je osjećaj za ljudskost."