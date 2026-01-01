Horor u Skoplju! Dijete upucali u glavu na dočeku Nove godine

Dijete (2) u novogodišnjoj noći upucano je u glavu iz vatrenog oružja, a prevezli su ga u Kliniku intenzivne njege, potvrdio je to u četvrtak doktor Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju - piše Blic.

Kako navodi Merdžanovski, dijete je životno ugroženo, a liječnici ulažu napore kako bi stabilizirali stanje djeteta.