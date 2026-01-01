Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA

Horor u Skoplju! Dijete upucali u glavu na dočeku Nove godine

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Horor u Skoplju! Dijete upucali u glavu na dočeku Nove godine
Foto: Canva/Ilustracija

Kako navodi Merdžanovski, dijete je životno ugroženo, a liječnici ulažu napore kako bi stabilizirali stanje djeteta

Dijete (2) u novogodišnjoj noći upucano je u glavu iz vatrenog oružja, a prevezli su ga u Kliniku intenzivne njege, potvrdio je to u četvrtak doktor Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju - piše Blic.

TEŠKO JE OZLIJEĐENA Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni
Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni

Kako navodi Merdžanovski, dijete je životno ugroženo, a liječnici ulažu napore kako bi stabilizirali stanje djeteta.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Među žrtvama je puno mladih, svjedoci opisali trenutke kaosa
VIŠE OD 40 MRTVIH

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Među žrtvama je puno mladih, svjedoci opisali trenutke kaosa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026