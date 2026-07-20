SLOVENIJA NA NOGAMA Ubio je ženu pa pobjegao. Traje velika potraga: Opasan je, sklonite se

Policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je tijekom noći na području Vuhreda ubio svoju 36-godišnju partnericu. Muškarac je opasan, upozorava Policijska uprava Celje. Policija za osumnjičenikom traga i s pomoću drona, a aktivirat će i konjičku jedinicu te helikopterski tim, piše 24.ur.

Muškarac (39) je tijekom noći nožem napao svoju 36-godišnju partnericu, koja je od zadobivenih teških ozljeda preminula na mjestu događaja.

Foto: PU Celje

Počinitelj je pobjegao pješice. Policija je o incidentu obaviještena malo prije jedan sat ujutro.

- Intenzivno tragamo za počiniteljem od same prijave ubojstva. Osumnjičenik kojeg tražimo visok je oko dva metra. Kada je otišao s mjesta događaja, na sebi je imao traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele - objavila je opis Policijska uprava Celje, kojoj u potrazi pomažu kolege iz drugih policijskih postaja, kriminalisti iz Sektora kriminalističke policije te vodiči službenih pasa sa psima.

- U potrazi si pomažemo i dronom. Uz ostale, u potragu će se uključiti konjica i helikopterski tim - dodali su.

- Radi se o opasnoj i nepredvidivoj osobi, pa ako ga sretnete, ne pokušavajte stupiti u kontakt s njim. Sklonite se na sigurno mjesto i odmah nazovite 113 - upozorila je policija.