Obavijesti

News

Komentari 15
KOD GRANICE S AUSTRIJOM

SLOVENIJA NA NOGAMA Ubio je ženu pa pobjegao. Traje velika potraga: Opasan je, sklonite se

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
SLOVENIJA NA NOGAMA Ubio je ženu pa pobjegao. Traje velika potraga: Opasan je, sklonite se
Foto: PU Celje
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

39-godišnji muškarac je tijekom noći nožem napao svoju 36-godišnju partnericu, koja je od zadobivenih teških ozljeda preminula na mjestu događaja

Policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine koji je tijekom noći na području Vuhreda ubio svoju 36-godišnju partnericu. Muškarac je opasan, upozorava Policijska uprava Celje. Policija za osumnjičenikom traga i s pomoću drona, a aktivirat će i konjičku jedinicu te helikopterski tim, piše 24.ur.

Muškarac (39) je tijekom noći nožem napao svoju 36-godišnju partnericu, koja je od zadobivenih teških ozljeda preminula na mjestu događaja.

Foto: PU Celje

Počinitelj je pobjegao pješice. Policija je o incidentu obaviještena malo prije jedan sat ujutro. 

- Intenzivno tragamo za počiniteljem od same prijave ubojstva. Osumnjičenik kojeg tražimo visok je oko dva metra. Kada je otišao s mjesta događaja, na sebi je imao traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele - objavila je opis Policijska uprava Celje, kojoj u potrazi pomažu kolege iz drugih policijskih postaja, kriminalisti iz Sektora kriminalističke policije te vodiči službenih pasa sa psima. 

STRAVIČAN ZLOČIN Ubio majku i brata u Sarajevu! Policija uhitila 43-godišnjaka. Detalji zločina su uznemirujući
Ubio majku i brata u Sarajevu! Policija uhitila 43-godišnjaka. Detalji zločina su uznemirujući

 - U potrazi si pomažemo i dronom. Uz ostale, u potragu će se uključiti konjica i helikopterski tim - dodali su.

 - Radi se o opasnoj i nepredvidivoj osobi, pa ako ga sretnete, ne pokušavajte stupiti u kontakt s njim. Sklonite se na sigurno mjesto i odmah nazovite 113 - upozorila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'
STRADALA U PROMETNOJ U SUBOTU

Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'

U komentarima ispod objave su se od mlade djevojke oprostili brojni vatrogasci iz cijele Hrvatske, tuga je prevelika...
VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...
Kolaps pred Zagrebom

VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...

Na ulazu u Zagreb s autoceste A1 u nedjelju poslijepodne stvorile su se velike kolone vozila, a čitatelji nam javljaju kako je promet gotovo u potpunosti usporen
Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album, a Šušnjar s motikom na polju...
Ljetovanja političara

Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album, a Šušnjar s motikom na polju...

Motika liječi sve bolesti, kaže Šušnjar. S njim se ne slaže kolega mu ministar Butković. On će s prijateljima - kartati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026