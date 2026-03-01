HOROR U SRBIJI: Samostrelom ubio suprugu pa sebi pucao puškom u glavu...

Tijela žrtava bit će poslana na obdukciju, a policija posebno istražuje porijeklo samostrela i je li oružje bilo u legalnom posjedu
Umirovljeni vatrogasac Tony R. (56) kod Kraljeva pod okolnostima koje još uvijek nisu jasne, ubio je svoju suprugu i sebe te ozlijedio majku, piše Telegraf.rs. Prema neslužbenim informacijama, Tony je samostrelom svoju suprugu Jelenu R. (50) pogodio je direktno u čelo. Žena je zbog stravičnih ozljeda preminula na mjestu događaja, bez ikakve mogućnosti da pokuša pobjeći ili pozvati pomoć.
Krvava drama započela je napadom na najstarijeg člana obitelji. Tony je prvo napao svoju majku Grozdanu R. (79) i ozlijedio je. Iako ozlijeđena i u stanju potpunog šoka, starica je čudom uspjela skupiti snagu i pobjeći iz kuće strave.
- Otrčala je do susjedove kuće tražeći pomoć, dok je unutra vladao kaos. Ona je jedina svjedokinja koja može točno reći što se dogodilo - rekli su izvori s mjesta događaja. Starica je hitno prevezena u Opću bolnicu "Studenica", gdje je pod stalnim liječničkim nadzorom.
Nakon što je oduzeo život svojoj supruzi, Tony R. posegnuo je za lovačkom puškom i smrtno se upucao. Ekipe hitne pomoći koje su brzo stigle na teren mogle su samo utvrdili smrt oba supružnika.
Stanovnici Jarčujke su u potpunom šoku. Tonija opisuju kao mirnog susjeda i predanog profesionalca. Umirovljeni vatrogasac koji je tijekom svog radnog vijeka spasio stotine života. Susjedi kažu da su R. smatrali uzornim ljudima i da se ništa nije sumnjalo na ovaj "filmski zločin".
Pripadnici MUP-a i dežurni javni tužitelj proveli su višesatni očevid. Tijela žrtava bit će poslana na obdukciju, a policija posebno istražuje porijeklo samostrela i je li lovačka puška bila u legalnom posjedu.
