HOROR U SRBIJI: Samostrelom ubio suprugu pa sebi pucao puškom u glavu...

Umirovljeni vatrogasac Tony R. (56) kod Kraljeva pod okolnostima koje još uvijek nisu jasne, ubio je svoju suprugu i sebe te ozlijedio majku, piše Telegraf.rs. Prema neslužbenim informacijama, Tony je samostrelom svoju suprugu Jelenu R. (50) pogodio je direktno u čelo. Žena je zbog stravičnih ozljeda preminula na mjestu događaja, bez ikakve mogućnosti da pokuša pobjeći ili pozvati pomoć.

Foto: Društvene mreže

Krvava drama započela je napadom na najstarijeg člana obitelji. Tony je prvo napao svoju majku Grozdanu R. (79) i ozlijedio je. Iako ozlijeđena i u stanju potpunog šoka, starica je čudom uspjela skupiti snagu i pobjeći iz kuće strave.

- Otrčala je do susjedove kuće tražeći pomoć, dok je unutra vladao kaos. Ona je jedina svjedokinja koja može točno reći što se dogodilo - rekli su izvori s mjesta događaja. Starica je hitno prevezena u Opću bolnicu "Studenica", gdje je pod stalnim liječničkim nadzorom.

Nakon što je oduzeo život svojoj supruzi, Tony R. posegnuo je za lovačkom puškom i smrtno se upucao. Ekipe hitne pomoći koje su brzo stigle na teren mogle su samo utvrdili smrt oba supružnika.

Stanovnici Jarčujke su u potpunom šoku. Tonija opisuju kao mirnog susjeda i predanog profesionalca. Umirovljeni vatrogasac koji je tijekom svog radnog vijeka spasio stotine života. Susjedi kažu da su R. smatrali uzornim ljudima i da se ništa nije sumnjalo na ovaj "filmski zločin".

Pripadnici MUP-a i dežurni javni tužitelj proveli su višesatni očevid. Tijela žrtava bit će poslana na obdukciju, a policija posebno istražuje porijeklo samostrela i je li lovačka puška bila u legalnom posjedu.