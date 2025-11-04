Obavijesti

INTENZIVNO TRGAJU ZA NJIM

Horor u Srbiji: Ubio svoju ženu pa tijelo sakrio u zamrzivač?!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (46) usmrtio je svoju nevjenčanu suprugu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim D. D.

Tijelo žene (36) pronađeno je u zamrzivaču u selu Pečenjevce kod Leskovca u Srbiji, piše Telegraf.

Kako navode srbijanski portali, muškarac (46) usmrtio je svoju nevjenčanu suprugu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim D. D.

Sa ubijenom suprugom imao je malo dijete. Motiv jezivog ubojstva nije poznat.

