Muškarac (46) usmrtio je svoju nevjenčanu suprugu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim D. D.
INTENZIVNO TRGAJU ZA NJIM
Horor u Srbiji: Ubio svoju ženu pa tijelo sakrio u zamrzivač?!
Tijelo žene (36) pronađeno je u zamrzivaču u selu Pečenjevce kod Leskovca u Srbiji, piše Telegraf.
Kako navode srbijanski portali, muškarac (46) usmrtio je svoju nevjenčanu suprugu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim D. D.
Sa ubijenom suprugom imao je malo dijete. Motiv jezivog ubojstva nije poznat.
