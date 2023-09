Horor u Srbiji: 'Žena s djecom ubila bivšeg muža. Raskomadali ga i bacili u šumu. Sin u bijegu'

Stravičan zločin dogodio se u selu Vlaški kod Požarevca u Srbiji. Sumnja se da su Ljiljana J. i njezina djeca ubili, raskomadali i bacili u šumu tijelo bivšeg muža, odnosno oca Stevana Andrejića (56), piše Kurir.rs.

Kako pišu srpski mediji, sumnja se da se ubojstvo dogodilo početkom rujna, a policija je prekjučer uhitila Ljiljanu J. i kćer A. A., dok je sin u bijegu.

- Ljiljana je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu priznala da je sama ubila bivšeg muža na spavanju, a da su joj kćer i sin pomogli da se riješi tijela i sakrije tragove zločina. Određen im je pritvor do 30 dana, dok se za sinom traga - rekao je izvor za Kurir.rs.

Stevan Andrejić i Ljiljana J. bili su razvedeni skoro 20 godina, a on je živio u Austriji.

Foto: Facebook

- Došao je u Srbiju 1. rujna. Tada smo ga posljednji put vidjeli. Iako je razveden, kada god je dolazio, boravio je kod žene. Inače, kuća u selu u kojoj su živjeli Ljiljana i djeca je Stevanova, naslijedio ju je od oca, ali im je dao da tu žive. Dolazio ih je posjetiti i vodio je računa o domaćinstvu, mijenjao prozore, čistio dvorište - ispričali su njegovi susjedi.

Njegov rođak Neša za Kurir je rekao da je Stevana posljednji put vidio 3. rujna. Primijetio je da Stevana nema, a da se njegova obitelj čudno ponaša pa je otišao u policiju i prijavio nestanak.

- Dan prije nestanka sjedili smo njegov sin i kćer, on i ja, i pili kavu. Najnormalnije su se ponašali svi, pričali smo kako ćemo ići na pecanje i kako ću im pomoći srediti dvorište. Međutim, poslije toga Stevana nisam vidio, niti me zvao na pecanje, niti mi se javio za sređivanje - rekao je Neša. Dodao je da mu je najveću sumnju probudilo to što su Stevanova djeca vozila njegov automobil, koji on inače nikome nije davao.

- Meni nije davao taj auto da pomjerim ni 20 metara, a njegov sin mi odjednom kaže da je Stevan starim autom otišao za Austriju, a njima ostavio ovaj. To mi je bilo jako sumnjivo. A, kada sam vidio kćer kako riba gepek, e tu sam shvatio da nisu čista posla - priča rođak. Dodaje kako se Stevan nije javljao ni na mobitel.

Kako piše Kurir, ispostavilo se da su majka i djeca Stevanovo tijelo poslije ubojstva isjekli na dijelove, stavili u vreću i odnijeli u šumu udaljenu 60 kilometara od njihove kuće. Da bi prikrili tragove zločina, spalili su dio dokaza - krevet na kojem je Stevan ubijen.

Susjedi za njega imaju samo riječi hvale, a šuška se kako je motiv ubojstva bila svađa oko kuće.